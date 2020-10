‘Ik stond af te rekenen toen de vibrator begon te trillen’

Wie kent ze niet, de adventskalenders waarvan je vanaf begin december elke dag een hokje mag openmaken en daarin dan een chocolaatje of klein cadeautje aantreft? Een groot succes bij kinderen. Ook voor volwassenen bestaat er een adventskalender, maar dan eentje met erotische cadeaus. Mara en haar partner mochten de spannende kalender vast uittesten.

“Mijn vriend en ik kennen elkaar nu vier maanden. Hiervoor had ik een lange relatie en het seksleven met mijn toenmalige partner was een beetje ingedut. ‘Dit is het dan’, dacht ik. Maar met mijn huidige vriend is het heel anders. We zijn elkaar nog aan het ontdekken en daar komt zo’n kalender dan goed bij van pas!

We waren toevallig samen thuis toen de box werd bezorgd en we konden onze nieuwsgierigheid niet bedwingen. Er zat een boekje bij met informatie over de inhoud, dat heb ik meteen gelezen. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om het niet te doen, maar ik vond het geen ‘spanningskiller’. Ik vond het fijn om zo vast een selectie te kunnen maken en raakte juist extra benieuwd naar het effect van die producten op ons.”

Speeltje met afstandbediening

“De absolute winnaar voor ons was de panty vibrator, zoals ze dat noemen. DIe kun je in je onderbroek bevestigen en dan via een afstandbediening laten trillen. Mijn vriend en ik besloten een bezoekje aan de woonboulevard te brengen: ik met de vibrator in mijn onderbroek, hij met de afstandbediening. Op een gegeven moment stond ik bij de kassa af te rekenen toen hij dat ding van een afstandje aanzetten. Hij lachen natuurlijk en ik maar proberen een pokerface te houden. Het scheelde dat ik een mondkapje op had. Heel grappig was het en ook plezierig, omdat alleen wij wisten dat we iets stiekems deden.

We hebben sowieso heel veel plezier gehad met het uittesten. Zo had vooral ik me erg verheugd op de massagekaars. Die heb ik de eerste avond meteen aangestoken en ik zag al helemaal een romantische massage voor me. Ik dacht dat ik het potje nadat ik de kaars had aangestoken en het kaarsvet was gesmolten wel over mijn vriend heen kon gieten, maar zodra het op zijn huid viel, stolde het weer. Ik kon het niet meer uitsmeren en hij stapte onder de douche om het af te spoelen. Ik had in dit geval maar half de beschrijving gelezen en kwam er daarna dus pas achter dat je het gesmolten kaarsvet in je handen moet gieten, zodat het smeerbaar blijft. Dat zou ik dus een volgende keer anders doen, al hadden we wel lol.

Grenzen verlegd

De hele box ziet er luxe uit en de producten zijn goed. Het voordeel van al die speeltjes is dat ze oplaadbaar zijn, dus geen gedoe met batterijen. Bovendien waren ze al opgeladen, dus je hoeft niet te wachten als je een product hebt uitgepakt. Gelukkig maar, want dat is wel een echte spanningskiller!

We hebben dankzij de adventskalender wel wat grenzen verlegd. Dat kon ook bijna niet anders, want we zijn nog niet zo lang samen en hebben überhaupt nog weinig toys gebruikt. Er zitten allerlei producten in voor mannen en vrouwen, die je solo kunt gebruiken, maar dus ook samen. Het heeft ons helpen ontdekken wat we fijn vinden en wat niet. We blijken gelukkig allebei heel open-minded; we hebben echt álles uitgeprobeerd.”

