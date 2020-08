Paradijselijk Curaçao beleeft veilige heropening voor toeristen

Terwijl veel andere zonbestemmingen opnieuw beperkende maatregelen invoeren vanwege de opleving van COVID-19, heeft het openstellen van Curaçao lokaal niet tot besmettingen geleid. Het eiland heeft daarmee een uitermate succesvolle en veilige eerste maand na heropening achter de rug.

Curaçao is sinds jaar en dag voor talloze Nederlanders de ideale zonvakantie. En door het verplicht testen op COVID-19 voor vertrek, het ontvangen van maximaal 10.000 bezoekers uit Europa en het strikt monitoren van inkomende passagiers, staat ‘Bon Bini’ ook nu weer garant voor een veilige, zorgeloze en ontspannen zonvakantie.

Last van schouders

"De eerste reactie van de meeste toeristen is die van verrassing en verbazing over hoe relaxed het is om weer op Curaçao te zijn. Er valt een soort last van hun schouders na de afgelopen maanden van spanning en onzekerheid”, zegt Muryad de Bruyn, Regional Manager Europe van het Curaçao Tourist Board, die op de eerste vlucht zat. "Curaçao is duidelijk weer helemaal open voor business. Door de beperking van het aantal toeristen is het nog erg rustig. Dat is wel vervelend voor de lokale ondernemers, maar heeft voor de bezoekers natuurlijk wel weer voordelen."

Curaçao is er alles aan gelegen om de situatie veilig te houden zodat toeristen er ongedwongen van een topvakantie kunnen genieten. Daarom wordt er goed gekeken naar de situatie in de verschillende landen die nu als low en medium risk aangemerkt zijn. Toeristen uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten en andere landen die de COVID-19-situatie niet onder controle hebben, zijn nog niet welkom. Hierdoor worden risico’s zoveel mogelijk beperkt. Ook wordt voortdurend bekeken of het maximaal aantal passagiers verhoogd kan worden.

Zomerse weer aantrekkelijk

Waar veel vakantielanden beter niet kunnen worden bezocht, lijkt Curaçao juist een veiligere haven te worden. Zeker wanneer de herfst in Europa intreedt, is het zomerse weer op het tropische eiland bijzonder aantrekkelijk. Mede hierdoor verwacht het eiland opnieuw langdurig een veilige zonbestemming voor Nederlanders te zijn. De lokale maatregelen om zowel de bezoekers als de eigen bevolking te beschermen staan een ontspannen vakantie zeker niet in de weg en geven juist een gevoel van veiligheid.

Curaçao communiceert op een zeer heldere manier over COVID-19. Door de Dushi Stay-app te gebruiken kunnen bezoekers zien wat voor maatregelen er zijn genomen in het kader van het lokale programma ‘A Dushi Stay, the Healthy Way’ en worden ze op de hoogte gehouden van de actuele situatie op het eiland. Wie alvast in de stemming wil komen voor een fantastische vakantie, kan hier meer over Curaçao ontdekken.