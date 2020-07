Nederlandse sneakers met een zomers Italiaans tintje

Toen de Nederlandse ontwerper Rendi Aditia in 2012 aan de slag ging met ontwerpen, had hij maar één doel; sneakers van topkwaliteit maken voor een toegankelijke en betaalbare prijs. Maar voor sneakers van topkwaliteit, heb je een topteam nodig. Aditia besloot daarom dat zijn sneakers gemaakt moesten worden in Italië.

La Bella Italia

Als wij Italië zeggen, denk je waarschijnlijk direct aan pizza, pasta en cappuchino’s, maar er is meer. Het land is koploper als het gaat om luxe, topkwaliteit kleding en schoeisel. De strakke en minimalistische sneakers van Mason Garments worden daarom in Nederland bedacht, maar in een van de meest vooraanstaanden schoenenfabrieken van La Bella Italia in elkaar gezet.

Het maken van luxe schoeisel is hier verheven tot een ware kunst, wat terug te zien is in de sneakers. Het volnerf kalfsleder en de perfecte afwerking verklappen dat er veel werk, tijd en liefde zit in het produceren van de sneakers.

Cleane look

De sneakers zijn er voor zowel mannen als vrouwen en matchen volgens ontwerper Aditia perfect bij wat rustigere kleding om je zo een cleane look te geven. En laat dat nou goed uitkomen, want deze zomer is pastel helemaal in.

Met hun moderne, sportieve, maar tegelijkertijd classy uitstraling van Mason Garments sneakers, die je bij winkelstraat.nl kunt shoppen tussen 200 en 300 euro per paar, steel jij deze zomer de show.