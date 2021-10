Betaalbaar en handig: één abonnement op duizenden tijdschriften

Psychologie Magazine, Happinez, Men’s Health, Women's Health, Quote, Foodies: het is slechts een greep uit het aanbod van Readly. Deze app werkt volgens het principe dat we al op het gebied van films en series kennen. Je kunt onbeperkt lezen voor een vast bedrag per maand. Duur? Nee dus, want voor 9,99 euro per maand kun je via telefoon, tablet of computer kiezen uit duizenden (inter)nationale tijdschriften en kranten. De nieuwste, maar ook oudere edities.

Je kunt dus al je favoriete magazines lezen, maar ook de bladen die je normaal alleen even inkijkt in de winkel. Misschien koop je ze niet, omdat je niet alle artikelen wilt lezen? Met dit abonnement maakt dat niet uit; je kunt ook voor dat ene artikel kiezen of alleen even dat showbizznieuwtje checken. Daarna stort je je weer op je lijfblad.

Alles delen of juist niet

Niet alleen jij leest via dat ene abonnement, je partner of de rest van het gezin kunnen meegenieten. Je mag namelijk vijf profielen aanmaken en iedereen heeft onbeperkt toegang. Ook voor kinderen is er met meer dan 150 tijdschriften genoeg te kiezen. Denk aan Quest Junior, Panna, Knutselfun, Girlz en Dylan Magazine. En, handig, ze kunnen in de app gewoon de puzzels oplossen. En jij natuurlijk ook!

Mocht je niet willen dat je kroost bepaalde magazines bekijkt, stel je gewoon een pincode in voor die specifieke tijdschriften. Je kunt ook de kranten en tijdschriften die jij leest voor anderen verborgen houden. Wel zo fijn als je niet alles met je huisgenoten wilt delen. Je download tot wel honderd tijdschriften in de app, zodat je ze offline kunt lezen. Zeer welkom als je op een plek zonder wifi bent.

Geen papierverspilling

Wil je iets weten over een specifiek onderwerp? Dan typ je je zoekwoord in de zoekbalk, waarna je alle artikelen krijgt te zien waarin dat woord voorkomt. Zo simpel is het. Je kunt ook pagina’s opslaan in je favorieten, zodat je ze makkelijk kunt terugvinden. Of ze kunt delen met je vrienden.

Je kunt de app op maar liefst vijf apparaten lezen. Lees je bijvoorbeeld onderweg op je smartphone? De tekst past zich aan het scherm van je mobiele telefoon aan, waardoor je het ook op een klein scherm goed kunt zien. Voor boekenwurmen die op vakantie gaan, scheelt het een heleboel gezeul en wellicht zelfs extra kilo’s in de koffer. Kan er weer een extra outfit mee.

Even geen tijd meer om te lezen? Je abonnement is maandelijks opzegbaar, dus je zit nergens aan vast. Tot die tijd heb je in elk geval gelezen zonder papier te verspillen. Hartstikke duurzaam dus!

Readly twee maanden uitproberen voor slechts 1,99 euro? Kijk hier voor meer informatie.