‘Waarom is urineverlies nog een taboe?!’

“Die ene keer dat ik tijdens een teamuitje in het buitenland schrok van een vos, een acuut sprintje trok en vervolgens met een natte broek een restaurant in moest, vergeet ik nooit meer. Mijn teamgenoten en ik hebben er wel een kwartier om gelachen. Of die keer dat ik op een feestje enthousiast op de trampoline sprong en vervolgens tegen mijn date moest zeggen dat ik even naar huis ging om wat schoons aan te trekken. Oeps!

Ik praat er gewoon makkelijk over. Volgens mij hebben ontzettend veel vrouwen zo nu en dan ongewenst urineverlies, dus waarom zou je dat niet gewoon bespreken? Natuurlijk voelt het ook wel eens alsof ik alleen op dat eiland zit, omdat anderen het nog een taboe vinden. Het zou zo fijn zijn als we dat taboe kunnen wegnemen. Zelfs toen ik vertelde dat ik dit interview ging geven, kreeg ik nog zo’n terughoudende reactie. Zo van: zou je dat nou wel doen? Het is natuurlijk niet echt een sexy onderwerp. Maar laten we eerlijk zijn: het hoort erbij, dan kun je het maar beter bespreken en er soms om lachen.”

Niet bukken

“Bij mij is het ongewenst urine verliezen ontstaan in mijn tweede zwangerschap en sindsdien is het niet meer weggegaan. Eerst dacht ik nog: ik moet gewoon ontzwangeren. Bovendien ben ik sportief, dus ik had het idee dat het wel weer zou bijtrekken. Maar dat gebeurde niet. Ik ben er pas een maand of vijf geleden mee aan de slag gegaan. Kun je nagaan, want ik was dertig bij de geboorte van mijn tweede kind. Maar ik merkte nu dat ik toch wat minder controle kreeg over mijn blaas, wellicht ook door mijn leeftijd, hormonen die in de war raken...

De bekkenbodemfysiotherapeut heeft me wat handvatten gegeven waarmee ik zeker iets kan. Het gaat ook om bewustzijn creëren. Wat kun je bijvoorbeeld het beste doen als je moet niezen? Ik weet nu dat ik bewust mijn spieren moet aanspannen in plaats van bukken en mijn knieën bij elkaar doen. Als ik dat laatste nu anderen zie doen, weet ik al hoe laat het is. Zulke oefeningen helpen overigens wel, maar het urineverlies verdwijnt niet helemaal.”

Lekker sporten

“Mijn moeder heeft rond haar veertigste een ingreep gehad om urineverlies tegen te gaan. Ik dacht altijd: als ik zeker weet dat ik geen kinderen meer krijg, wil ik ook een ingreep. Want het hielp wel bij haar. Maar dat idee heb ik een beetje laten varen. Het is niet een enorme verzakking, maar een verslapping en ik hoop het met behulp van oefeningen wat beter onder controle te krijgen.

Ik hockey en geef ook training, dus ik sta veel op het sportveld. Als ik dan ineens een sprintje moet trekken, ben ik niet bezig met welke spieren ik precies moet aanspannen om urineverlies tegen te gaan. Dan ben ik gewoon lekker aan het sporten en is het wel zo prettig als ik me niet tussendoor hoef om te kleden. Op die momenten gebruik ik dus zeker een speciaal inlegkruisje voor urineverlies om een natte broek te voorkomen. Je kunt het jezelf maar beter zo makkelijk mogelijk maken toch?!”

Of je nu veel urineverlies hebt of maar een beetje: TENA heeft passende producten, zoals TENA broekjes, verbanden of inlegkruisjes, die ervoor zorgen dat jij je droog en comfortabel voelt. Daardoor kan je blijven doen wat je het liefste doet. Eerst even proberen? Via deze link kun je een gratis proefpakketje aanvragen.