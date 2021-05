Ondraaglijk trauma: leven terug dankzij Domingo House

De eerste keer dat ze in contact kwam met een therapiepaard, vergeet Eva nooit meer. “Ik liep de bak in waar het paard los in rondliep. Hij kon overal naartoe waar hij wilde. Mijn opdracht was: maak contact met het paard vanuit je gevoel.”

Hoofd op hart

“In het begin lukte het niet. Ik zat vast in mijn hoofd, was angstig en gespannen, mijn ademhaling zat hoog. Na een mindfulness-oefening werd ik rustiger. Ik probeerde contact te maken, het paard kwam naar me toe. Toen legde hij zijn hoofd op mijn hartstreek – niet eventjes, maar minutenlang – voor mijn gevoel een eeuwigheid. Ik brak in duizend stukjes.”

“Op dat moment viel Eva’s masker af”, vertelt traumatherapeut Petra. “Ze kwam eindelijk bij haar gevoel. Paarden zijn heel gevoelige dieren: ze leven in een kudde en moeten dus goed kunnen aanvoelen aan de rest of er gevaar dreigt. Als je niet vanuit je gevoel handelt, dan merken ze dat op.”

Eva erkent dat ze voor die tijd niet in staat was haar gevoel toe te laten, maar ondertussen bijna aan haar trauma ten onder ging. En dat terwijl er vlak na de traumatische gebeurtenis nog niet veel aan de hand leek. “Eigenlijk was dat vreemd,” blikt ze terug. “Na zo’n gebeurtenis hoor je wel wat aangeslagen te zijn. Maar ik ging gewoon door. Een halfjaar later begonnen de nachtmerries.”

Angstdromen

Eva was al vanaf haar achttiende hoofdconducteur bij de NS. Op een winterse zondagochtend maakte ze datgene mee wat geen enkele machinist of conducteur hoopt mee te maken: een treinsuïcide. Eva handelde volgens protocol: de hulpdiensten werden ingeschakeld, ze trok haar vestje aan en ging het spoor op. Hoewel ze details zag die ze liever niet had willen zien, leken die haar niet emotioneel te raken.

Daarna namen de hulpdiensten het over, Eva keerde naar huis en ging na een paar dagen weer aan de slag op de trein én met haar studie toegepaste psychologie. Maar na een halfjaar kreeg ze last van angstdromen, hartkloppingen en nachtzweten. “Ik dacht dat ik ziek was, maar er werd niks lichamelijks gevonden. Pas toen ik werd doorverwezen naar een psychiater, kreeg ik de diagnose PTSS (Posttraumatische stress-stoornis, red.).”

Lichaamstaal

Eva startte met EMDR-therapie en medicijnen, maar het ging bergafwaarts. “Ik hield de schijn op dat het goed ging, werkte hard door, maar ondertussen ging het heel slecht. Ik was angstig, zorgde niet meer goed voor mezelf, verslofte mijn financiën, kon zelfs niet meer alleen wonen en raakte in een zware depressie. Ik was de wanhoop nabij en zag geen uitweg. Totdat mijn moeder iets las over Hulphond Nederland en een pilot voor het nieuw op te richten Domingo House.”

Petra herinnert zich de eerste keer dat Eva langskwam. “Ze was er zo slecht aan toe, dat we direct zijn gestart. Ons traject bestaat uit sessies met paarden, hulphonden en lichaamsgerelateerde therapie met drama- en haptotherapeuten. De paarden en honden zijn een middel om contact te krijgen met je gevoel. Zolang je niet allergisch of bang voor dieren bent, werkt dat bij iedereen.”

“Neem die eerste sessie met Eva en het paard: waar iemand zich normaal gesproken kan verschuilen achter woorden, wordt in het contact bij een paard de taal weggehaald. Alleen je lichaamstaal blijft over. Je kunt je niet meer verschuilen. Dat kan enorm confronterend zijn.”

Pijn erkennen

Eva erkent dat het een intensief traject was. “Maar ik heb de kans met beide handen aangegrepen en niet meer losgelaten. Ik leerde dat je pijn past kunt verwerken op het moment dat je het niet meer binnen houdt, maar erkent. Tijdens oefeningen met de dieren leerde ik letterlijk om de leiding te nemen, mezelf centraal te zetten. Die acties staan vaak symbool voor hoe je zaken in de dagelijkse praktijk ook aanpakt. Dieren oordelen niet, ze spiegelen alleen.”

Ze kwam van ver, maar binnen een jaar had ze haar leven terug. “Ik heb een huisje bij het strand, een hond, doe leuke dingen met vrienden en heb na een vervolgopleiding zelfs mijn eigen coachingspraktijk opgericht. Ik heb de regie over mijn leven terug en voel me beter dan ooit.”

Petra: “Eva kwam bij ons binnen als een bang muisje en nu zie ik een stralende vrouw in de bloei van haar leven. Ik ben apetrots op haar.”

Onzichtbaar trauma

In elke straat in Nederland kampen gemiddeld 4 mensen met een ondraaglijk trauma. Aan de buitenkant zie je dat niet, want een trauma zit van binnen. Veel mensen lukt het niet om er overheen te komen, omdat ze in hun behandeling zijn vastgelopen of omdat ze geen behandeling kunnen vinden die werkt. VriendenLoterij Bingo en Hulphond Nederland ontwikkelen samen het Domingo House: een veilige plek waar traumaslachtoffers met behulp van therapie met paarden en honden aan hun trauma kunnen werken.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.