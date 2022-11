Twijfel je of je een AOV nodig hebt? Dit moet je weten

Het lijkt misschien een ver-van-het-bed-show, maar iedereen kan arbeidsongeschikt raken. Zit je in loondienst en kun je niet meer werken, dan is dat al vervelend genoeg. Gelukkig heb je dan nog recht op inkomen van je werkgever en – bij langdurige arbeidsongeschiktheid – recht op een uitkering van de overheid. Op het moment dat je als zzp’er arbeidsongeschikt raakt, wordt de situatie een stuk ingewikkelder en moet je dat allemaal zelf regelen.

Hoelang kun je zonder inkomsten?

Een ongeluk zit in een klein hoekje; je kunt zomaar een sportblessure oplopen of langdurig ziek zijn. Dat hebben we (helaas) niet altijd in de hand. Weet jij hoelang je zonder inkomsten kunt? Probeer in te schatten wat het voor je betekent als je langere tijd niet kunt werken.

Als je zzp’er bent, kun je ervoor kiezen om een financiële buffer op te bouwen. Door zelf te sparen, heb je een potje waarmee je je uitgaven kunt blijven betalen wanneer je een korte periode niet kunt werken. Een andere optie is om voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) te gaan. Als je dat doet, ben je zeker van een inkomen in beide gevallen: gedurende een korte periode én een lange periode van arbeidsongeschiktheid.

Fiscaal voordeel

Volgens een onderzoek van Interpolis maakt 48 procent van de ondernemers zich zorgen over het risico om arbeidsongeschikt te raken. Toch heeft slechts 23 procent een AOV afgesloten. “Veel ondernemers denken dat een AOV heel duur is”, aldus Aart van Wolfswinkel, propositiemanager AOV van Interpolis. “In werkelijkheid heb je zelf invloed op de hoogte van de premie die je betaalt door de keuzes die je maakt in je verzekering. Daar komt bij dat de premie van een AOV fiscaal aftrekbaar is, waardoor de kosten in praktijk een stuk lager zijn.”

Zekerheid over je uitkering

Een andere aanname is dat verzekeraars niet snel geld uitkeren bij arbeidsongeschiktheid. “Als je een AOV afsluit, staan de afspraken op papier en kan de verzekeraar hier niet van kan afwijken. Je kunt dus van tevoren al zien in welke situaties je recht hebt op de uitkering. Kijk daarom in de voorwaarden naar de oorzaken van arbeidsongeschiktheid die gedekt worden en vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid je geld ontvangt.”

De dekking van je AOV verschilt per verzekeraar en situatie. Bij Interpolis ben je verzekerd voor verschillende gevallen van arbeidsongeschiktheid: denk hierbij niet alleen aan een ongeval of ziekte, maar ook een burn-out. Ook een uitkering bij zwangerschap is onderdeel van de AOV.

Online een verzekering afsluiten

Als je een verzekering wil afsluiten, is het wel zo fijn om te weten waar je aan toe bent. Interpolis heeft alle belangrijke informatie handig voor je opgesomd. Bekijk hier waar je wel en niet voor verzekerd bent met een AOV. Je kunt de arbeidsongeschiktheidsverzekering makkelijk zelf online afsluiten. Heb je liever dat er iemand met je meekijkt, dan kun je terecht bij een adviseur van de Rabobank.

Meer weten? Lees hier alles over de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Interpolis.