‘Bij bol.com stralen we uit: je bent welkom, de drempel is laag’

Waarom is bol.com een platform geworden en is de samenwerking met lokale ondernemers zo belangrijk?

„Bol.com was tien jaar geleden al een bekend merk. Mensen kenden ons vooral van elektronica, speelgoed en boeken. De toenmalige directie had door dat boeken en cd’s uiteindelijk zouden gaan digitaliseren. Het zag er naar uit dat ons business model niet toekomstproof was. Toen ontstond het idee om van bol.com een webwinkelwarenhuis te maken. We gingen steeds meer productgroepen aanbieden. Dat betekent dat je veel meer leveranciers nodig hebt. We combineren de kracht van de partners – door hun specifieke productkennis bijvoorbeeld – met ons eigen sterke merk. Toen we een platform werden en de krachten bundelden met partners, nam de jaarlijkse groei exponentieel toe.”

Waarom is verkopen via een platform als bol.com een goed idee voor ondernemers?

„Wil je profiteren van de kracht van het grootste non-food retailmerk van de Benelux, met 129 miljoen maandelijkse bezoekers, dan is het een goed idee om aan te haken. Je kunt via het platform opschalen op je sterke punten en tegelijkertijd zaken waar je minder goed in bent uitbesteden. Tot slot kun je als partner kiezen welke diensten je wil gebruiken via het platform, zoals Verzenden via bol.com.”

Waarmee onderscheidt bol.com zich in de samenwerking met lokale ondernemers?

„Het antwoord ligt al besloten in de vraag, namelijk door samen te werken. Bij bol.com is de samenwerking het begin, daarna intensiveren we deze. Daar gaan we ver in. We organiseren events en webinars, verstrekken informatie en publiceren online artikelen. Ook vermelden we mogelijke verbeterpunten in het verkoopaccount. Bij de evenementen die we organiseren, maken we persoonlijk kennis met de partners. We nemen de komende maanden bovendien extra mensen aan die onze partners gaan helpen om nog succesvoller te worden. Ik ken geen ander platform dat in deze omvang en intensiteit met ondernemers samenwerkt.”

Wat krijgt bol.com terug van partners als het gaat om samenwerken aan groei?

„We brengen allemaal onze sterke punten in. We zijn binnen bol.com bijvoorbeeld continu op zoek naar nieuw assortiment, of naar artikelen waar de partner meer kennis van heeft. In de basis komt de samenwerking neer op een combinatie van klanten die willen kopen en partners die assortiment tegen goede prijzen en met goede levertijden bieden. Samen werken we continu aan het verbeteren van het aanbod naar de klant.”

Waar werkt bol.com op dit moment aan om de samenwerking verder te verbeteren?

„We besteden veel tijd aan dingen die beter kunnen. Het aanleveren van productinformatie aan bol.com is nu nog vrij complex voor partners. We moeten dit makkelijker en intuïtiever maken. We willen hen bovendien beter ondersteunen tijdens campagnes en promotie-acties. We willen gerichter adviseren, zodat de partners het potentieel beter kunnen benutten. Daarnaast zetten we in op gemak en kostenverlaging, bijvoorbeeld door het verder ontwikkelen van onze logistieke diensten.”

Hoe zou de samenwerking tussen bol.com en partners er volgens jou idealiter uit zien?

„We willen elkaar continu beter maken. De samenwerking is gebaseerd op luisteren naar elkaar, elkaar adviseren en vervolgens zorgen dat er ook daadwerkelijk wat gebeurt. We geven de partner de beste adviezen en daarnaast gaan we aan de slag met de verbeterpunten die de partners ons aanreiken. Zo creëren we een oneindige cirkel van elkaar feedback geven en verbeteren, met als resultaat dat we allebei groeien. Klanten stemmen met hun portemonnee. Als zij meer besteden via bol.com, dan hebben we het als partners kennelijk goed gedaan. Belangrijk is hierbij wel om niet alleen de omzetgroei van vandaag te bekijken, maar vooral die op lange termijn.”

Wat is volgens jou de top 3 van dingen die bol.com doet om haar partners kansen aan te reiken?

„Ten eerste het delen van commerciële kansen: we publiceren bijvoorbeeld white spots; lijsten van artikelen die bol.com en haar partners nog niet aanbieden en waar klanten wel naar zoeken. Ten tweede helpen we partners met gerichte adviezen op basis van data. De achterliggende vraag daarbij is wat je nu kunt doen om morgen te verbeteren. Ten derde zijn we goed bereikbaar om te sparren over kansen of om problemen op te lossen.”

Hoe zorgt bol.com ervoor dat jullie benaderbaar zijn voor jullie partners?

„We worden soms gezien als een groot bolwerk. We willen echter altijd benaderbaar zijn voor onze partners. Dit doen we onder meer via onze afdeling Partnerservice, het organiseren van online en offline partnerevenementen en met onze Account Developers die de top 2.000-partners actief helpen. We willen uitstralen: je bent welkom, de drempel bij bol.com is laag. We laten dit zien in onze communicatie-uitingen.”

Op wat voor manier houdt bol.com rekening met de platformondernemers in de keuzes die ze maakt?

„We zetten elk kwartaal duizenden enquêtes uit bij onze partners. Op deze manier brengen we veel verbetersuggesties in kaart. Daarnaast interviewen we regelmatig ondernemers en halen we tijdens accountgesprekken informatie op. Deze informatie bepaalt in hoge mate de innovatiekalender van bol.com. De wensen van klanten, partners en bol.com tezamen bepalen onze roadmap, in die volgorde. De wens van de partner weegt dus zwaar.”

Hoe zorgt bol.com ervoor dat de samenwerking voor alle partijen eerlijk is?

„We hebben een aantal regels op het platform. Het is van belang dat de partners deze regels kennen en eraan voldoen. Deze zijn voor alle ondernemers – groot of klein – gelijk. We bewaken de naleving van de regels, ook die is voor alle partners gelijk. Het is voor ons onacceptabel om bepaalde partners een andere behandeling te geven. Daarmee zouden we onze geloofwaardigheid verliezen. Het systeem is eenduidig en gelijk voor iedereen, dus eerlijk.”

