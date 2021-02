Koude voeten kunnen je zomaar 210 euro per jaar kosten

Koude voeten kennen vele oorzaken, maar de belangrijkste is toch echt wel simpelweg dat het te koud is in huis. Overigens zullen vrouwen dat eerder doorhebben dan mannen.

Nee, het is geen aanstellerij!

Er zijn verschillende oorzaken waarom dat zo is. Zo zou een vrouwenlichaam beter in staat zijn bij kou bloed naar belangrijke organen te sturen om die warm te houden. Heel slim natuurlijk, maar voeten (en handen) worden niet direct als essentieel gezien om in leven te blijven en dus worden die een beetje ‘vergeten’. Het is dus zeker geen aanstellerij van de dames!

Als je in huis vaak koude voeten hebt, kan (vloer)isolatie een uitkomst bieden. Je huis isoleren is een goede manier om koude voeten te voorkomen en (niet onbelangrijk) te besparen op een belangrijke kostenpost: energie. Essent heeft een heel handige isolatiecheck ontwikkeld waarmee je kunt zien welke vorm van isolatie jou een bepaald bedrag per jaar oplevert. Je voert je adres in en je ziet direct jouw toekomstige besparing.

Koude voeten én geld weggooien

Deze check is eigenlijk best confronterend. Je ziet er bijvoorbeeld dat een gebrek aan vloerisolatie je zomaar 210 euro (*) per jaar kan kosten! Dus je hebt én koude voeten én het kost je ook nog eens geld. En dan hebben we die extra dikke sokken nog niet eens meegerekend. Bij spouwmuurisolatie kan die besparing overigens nog weleens veel groter zijn.

Want er zijn natuurlijk naast vloerisolatie nog meer isolatiemogelijkheden. Dus nog meer mogelijkheden om te besparen. Tegenwoordig is isoleren ook helemaal geen gedoe meer. Feitelijk hoef je zelf helemaal niets te doen en is het door de vakmensen zo gepiept. En het is een vreselijk cliché, maar je zit er daarna letterlijk en figuurlijk warmpjes bij.

Het gemak waarmee vandaag de dag je huis wordt geïsoleerd, het aangename leefklimaat in de woning en de besparing zijn de voornaamste redenen dat steeds meer mensen overgaan tot goede isolatie. Dat het daarbij ook nog goed is voor het milieu, is mooi meegenomen. Hoe minder er wordt gestookt, hoe beter dat namelijk voor de wereld is.

Vrouwen zijn gevoeliger

Trouwens ook nog een reden dat vrouwen eerder last hebben van koude voeten, is omdat ze gevoeliger zijn voor temperatuurswisselingen. Mannen merken pas bij een verschil van 0,4 graad dat er iets is veranderd, vrouwen voelen dit al aan bij 0,2 graad.

Het is bij Essent dus heel eenvoudig om te checken hoeveel je kunt besparen. Wil je daarnaast nog verder worden geholpen, dan kun je gratis een adviesgesprek aanvragen.

* Gemiddelde besparing bij vloerisolatie die is gebaseerd op een hoekwoning, met een HR-ketel, geen isolatie en enkel glas. Gasprijs 81,4 cent per m3 (prijspeil 2020). De werkelijke besparingen hangen af van je stookgedrag. Bron: Milieu Centraal.