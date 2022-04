Samen op cruisevakantie: ‘We hadden de reis van ons leven’

Wat maakt een cruisevakantie nu zo bijzonder?

Tineke: “Op vakantie vind ik het belangrijk dat ik lekker kan ontspannen. Daar zijn cruises perfect voor. Alles wordt voor je geregeld: je verblijf wordt twee keer per dag schoongemaakt, er zijn verschillende activiteiten aan boord en aan land kun je mee met excursies. Je pakt je koffer één keer uit en kunt vanaf dat moment volledig relaxen. Je hoeft helemaal niets, maar de mogelijkheden zijn eindeloos.”

Louis: “Juist de afwisseling tussen ontspanning en sightseeing maakt cruises ideaal. Je kunt kiezen voor een cruise waarbij je vooral van het tropische weer kunt genieten of voor eentje waarbij je veel kunt zien en ondernemen. Dat laatste vinden wij het leukst om te doen. In Noorwegen zijn we met een trein de bergen in gegaan en vervolgens met een mountainbike naar beneden gefietst. De cruise van Japan naar China was ook fantastisch. Je komt dan op plekken waar je met z’n tweeën niet zo makkelijk naartoe gaat. Op zulke momenten zijn de excursies van Holland America Line heel fijn. Je weet dan zeker dat je uitstapje tot in de puntjes geregeld is.”

Tineke Altena: „Je pakt je koffer één keer uit en kunt vanaf dat moment volledig relaxen.” Ⓒ Holland America Line

Hoe is het leven aan boord?

Tineke: “Op het schip arriveren, voelt als thuiskomen. Niets hoeft, alles mag. De luxe aan boord verrast me iedere keer weer. Er is een wellnesscenter, theater, casino, sportveld – je kunt het zo gek niet bedenken of ze hebben het. Louis en ik zijn vaak in een pianobar of het Aziatische restaurant te vinden. Vooral het eten in de specialiteitenrestaurants is geweldig. Het voelt dan net alsof je in een vijfsterrenrestaurant zit.”

Louis: “We houden allebei van gezelligheid en vinden het heerlijk om op het schip rond te lopen, met mensen te praten en van de omgeving te genieten. Op de momenten dat er een mooi uitzicht is, mag je op het voordek. In San Francisco zagen we de zon opkomen achter de Golden Gate Bridge, met Alcatraz in de verte. Dat uitzicht was adembenemend.”

Tineke: “De Noorse fjorden zijn ook ongelofelijk mooi. We waren in Noorwegen tijdens de midzomernacht, waarbij de zon om één uur ’s nachts te zien was. Dat zijn momenten die je nooit meer vergeet.”

Tineke Altena: „We hebben inmiddels heel wat mensen in onze omgeving cruise-gek gemaakt.” Ⓒ Holland America Line

Zijn er veel misverstanden over cruises?

Louis: “Mensen denken vaak dat cruises alleen voor rijke mensen zijn, maar je kunt het – net als bij iedere andere vakantie – zo goedkoop of duur maken als je zelf wil. Je betaalt een bedrag voor de cruise zelf en kunt je vakantie luxer maken door verschillende pakketten te kopen. Wij vinden het bijvoorbeeld fijn om een drankenpakket te nemen, waardoor je iedere dag een bepaald aantal drankjes krijgt. Als je het goedkoper wil maken, laat je zo’n pakket achterwege. Dat is juist het leuke aan een cruise: het is voor iedereen toegankelijk.”

Tineke: “Ik hoor ook wel eens het vooroordeel dat een cruise saai is, maar zo beleven wij het helemaal niet. Het is juist heel afwisselend, vooral qua activiteiten en mensen. We hebben inmiddels heel wat mensen in onze omgeving cruise-gek gemaakt. Onze kinderen – die allemaal twintigers zijn – gingen ook een keer mee. Zij vonden het grandioos en noemden het de reis van hun leven. Zo voelt het voor ons altijd. Aan het einde van de cruise zeiden ze allemaal: ‘wanneer gaan we weer?’ Ze zullen nog even geduld moeten hebben, want Louis en ik hebben eerst nog drie cruises op de planning staan.”

Op cruise met Holland America Line

Holland America Line is niet voor niets een van de meest gevestigde namen ter wereld als het gaat om cruisevakanties. De maatschappij biedt comfortabele en verrijkende cruises met talloze activiteiten en bekroonde service. Vanuit Nederland kun je varen naar Noord-Europa, de Middellandse Zee, de Caraïben, Alaska en meer. Nog nooit op cruise geweest en wil je weten wat je kunt verwachten? Schrijf je via ontdekcruisen.nl in voor een gratis informatiebijeenkomst of bekijk de website van Holland America Line voor meer informatie.