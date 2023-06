Topduel in Twente: Spanje-Italië is een clash tussen twee voetbalstijlen

Waar in ons land door sommigen nogal laatdunkend wordt gedaan over de Nations League, denkt men daar in Zuid-Europa heel anders over. Dat bleek wel in 2019 toen Portugal ten koste van Nederland de finale won. De blijdschap van de voetballers stond in schril contrast met hoe destijds in ons land het toernooi werd beleefd.

Ook in Spanje en Italië wil men dolgraag deze titel op hun conto bijschrijven. Zoveel prijzen zijn er niet te winnen met een land en de Nations League zou een welkome aanvulling zijn op de Europese titels en wereldkampioenschappen die beide landen al wisten te veroveren.

Met die titels op zak zijn Spanje en Italië natuurlijk absolute toplanden, al ontbrak Italië op het laatste wereldkampioenschap. De Italianen wonnen wel al vier keer het WK en twee keer het EK. Daartegenover staat Spanje met één wereldtitel en drie gewonnen EK’s.

De bookmakers zien voor vanavond (20.45 uur) Spanje als favoriet. Winnen de Spanjaarden inderdaad, dan krijg jij 2,34 keer je inzet terug. Gaan toch de Italianen naar de finale, dan kun je 3,45 keer je inleg bijschrijven.

Frivool tegen stug

Spanje tegen Italië betekent van oudsher een clash tussen twee totaal verschillende voetbalstijlen. Het wereldberoemde stugge catenaccio van Italië tegen het frivole tiki taka van Spanje. Er valt weinig te zeggen over welke stijl succesvoller is, want de landen houden elkaar historisch gezien aardig in evenwicht.

Ze speelden tot nu toe 39 onderlinge wedstrijden. Elf keer kwam Italië als winnaar uit de strijd en twaalf keer Spanje. De andere 16 duels eindigden vanzelfsprekend in een gelijkspel. Een gelijkspel vanavond in 90 minuten levert je 3,20 keer je inzet op.

Vernederende finale

De laatste keer dat beide landen elkaar in een halve finale van een groot toernooi troffen, was op het EK 2020, dat door corona in 2021 werd gespeeld. Italië versloeg Spanje na een 1-1 eindstand met penalty’s.

Spanje is op zijn beurt verantwoordelijk voor een van de grootste vernederingen voor de Italianen ooit. In 2012 verloren de Azurri namelijk de EK-finale van Spanje met maar liefst 4-0. Dat was de grootste uitslag in een EK-finale.

Volgens de bookmakers moeten we vanavond vooral letten op de Spanjaard Álvaro Morata (Atlético Madrid) en de Italiaan Ciro Immobile (Lazio Roma). Van hen worden de doelpunten verwacht. Als Morata als eerste scoort, dan krijg jij 3,80 keer je inzet terug. Opent Immobile de score, dan is dat 4,30 keer.

