Corona zet streep door voetbalreis naar Barcelona

Kasper en zijn zoons zouden naar FC Barcelona - Real Sociedad gaan. Door corona kon de gedroomde voetbalreis helaas niet doorgaan. De reisorganisatie biedt de familie nu vouchers aan. Kasper belt me en vraagt of hij deze moet accepteren of mag hij zijn geld terugvragen. Ik kan hem helpen met het antwoord.

Toen Kasper zeven jaar was vertrok Johan Cruyff van Ajax naar FC Barcelona. Sinds die tijd is Kasper fan van de Catalaanse grootmacht. Hij is het altijd gebleven, al is fan zijn in Nederland natuurlijk wel fan zijn op afstand.

Het Barcelona-virus heeft hij doorgegeven. De zonen van Kasper, de vijftienjarige tweeling Hugo en Jorn, zijn nog grotere fans van het Barcelona van Lionel Messi.

Voetbalreis als verjaardagscadeau

Voor de 15e verjaardag van Hugo en Jorn in december 2019 willen Kasper en zijn vrouw een speciaal cadeau geven: een voetbalreis naar Barcelona met overnachting en tickets voor de wedstrijd FC Barcelona - Real Sociedad in Camp Nou. De tweeling springt een gat in de lucht en zet de wedstrijd voor maart 2020 met dikke stift in hun agenda.

Helaas gooit corona roet in het eten. De reis wordt geannuleerd. De teleurstelling bij de tweeling is groot en als alternatief krijgen ze een Playstation5, iets waar ze ook heel erg blij mee zijn. Kasper vraagt de reisorganisatie om het geld terug te storten, maar die komen met verschillende vouchers over de brug: één voor het vliegtuig en één voor het verblijf. Qua wedstrijd blijft alles nog onduidelijk.

Recht op terugbetaling

Kasper heeft niet alleen te maken met een ietwat teleurgestelde tweeling, maar ook met zijn eigen frustratie dat de reisorganisatie alleen met vouchers komt. In ons gesprek maak ik hem al snel duidelijk dat ik aan zijn kant sta. In mijn ogen heeft Kasper recht op terugbetaling van zijn reissom.

Daarom neem ik contact op met de reisorganisatie en dring aan op betaling. Ik geef hierbij aan dat bij het uitblijven van de betaling we naar de rechten stappen en de kosten bij de reisorganisatie neerleggen.

Alles terugbetaald

De reisorganisatie koos na mijn interventie eieren voor zijn geld en betaalde alles terug. In totaal ging het om een bedrag van bijna € 3.000, dus Kasper was blij. Voor mij is het altijd een fijn gevoel om te kunnen helpen.

Sjaak Drinkenburg

Jurist contractuele- en onroerende zaken bij DAS

Een juridisch conflict kan iedereen krijgen. Dan is het fijn om te weten dat er ruim 800 juristen en bijna 70 advocaten van DAS voor jou klaar staan. Ook als je niet verzekerd bent. Wij zijn meesters in juridische hulp en meesters in het inleven in jouw situatie. Wij snappen dat een juridisch conflict een stressvolle situatie kan zijn. Laat ons je helpen als je er niet helemaal uitkomt. Op das.nl vind je alvast meer informatie. DAS. Meesters in juridische hulp.

Meer juridische informatie? Bekijk onderstaande links:

Hulp rondom aankopen

Juridische vragen en antwoorden rond corona

Voucherplatform Checkkie.nl