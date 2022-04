Cees en Marsha besparen met liefde: ‘Wij douchen altijd samen’

Wat opvalt tijdens de tocht naar het mooie Drentse Vledder is het grote aantal woningen dat is voorzien van zonnepanelen. Ook Marsha en Cees uit het dorp zelf hebben acht panelen op het dak van hun seniorenwoning liggen. “En die leveren heel wat op”, zegt Cees. “We halen er altijd meer stroom uit dan dat we zelf verbruiken. En dus leveren we terug, wat ons weer geld oplevert.”

Eenmaal binnen in de gezellige woning vertellen Marsha en Cees honderduit over hun energieverbruik. Of beter gezegd: het niet verbruiken ervan. Het lijkt wel een hobby van ze. “De verwarming draaien wij nooit hoger dan 19 graden”, zegt Marsha. “En een uur voordat we naar bed gaan, doen we ‘m al uit. Soms zelfs nog wel eerder. En pas als we uit bed zijn, doen we de verwarming aan.”

Zonde als je uitslaapt

“We doen dus niet aan voorverwarmen”, vult Cees aan. “We draaien zelf de thermostaat aan, we hebben er niet eentje die je in kunt stellen. Is toch zonde dat als je uitslaapt beneden de verwarming al aanstaat.”

Koud heeft het tweetal het nooit. “Het warmt snel op hier en de woning is tijdens een renovatie goed geïsoleerd”, vertelt Cees. Marsha kijkt hem lachend aan en zegt: “En als het nodig is pakken we een dekentje erbij op de bank. Is toch hartstikke knus. Ook met verlichting zijn we zuinig en sowieso gebruiken we alleen LED-lampen.”

Cees en Marsha zijn altijd al bezig geweest met besparen op energie. En in deze tijd komt dat natuurlijk dubbel en dwars van pas. “Wij betalen nog geen 100 euro in de maand en krijgen ook altijd nog geld terug bij de eindafrekening. Gelukkig hebben we een vast contract bij Essent. Daar zijn we heel blij mee. We gebruiken zo min mogelijk gas en koken elektrisch.”

De zonnepanelen leveren meer op dan Marsha en Cees verbruiken.

Jaloersmakende maatregelen

Om warm te douchen is er wel gasverbruik nodig, maar ook hiervoor hebben Cees en Marsha een bezuiningsoplossing. En het moet gezegd, dat is bepaald geen straf! “Wij douchen altijd samen”, zegt Cees lachend. “Ja, de douche is groot genoeg en het is natuurlijk gewoon heel gezellig”, beaamt Marsha.

Het stel heeft nog een maatregel genomen om energieverbruik in huis te beperken. En ook die is wederom jaloersmakend. “We hebben een campertje en reizen daar heel veel mee. Die is geheel zelfvoorzienend. En als we weg zijn, verbruiken we thuis natuurlijk niets. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we van ons pensioen genieten. We wonen in een mooie omgeving en gaan vaak op pad. We hebben zo’n beetje voortdurend een vakantiegevoel. We zeggen heel vaak tegen elkaar dat we het zo goed hebben samen.”

Besparen op energie met energiebesparende producten

Cees en Marsha besparen flink. Door zuinig om te gaan met energie en gebruik te maken van energiebesparende producten zoals LED-verlichting. Bij Essent kun je allerlei energiebesparende producten met fijne kortingen aanschaffen. Voor nog geen 12 euro bespaar je bijvoorbeeld voortaan op het spoelwater in je toilet. En met een slimme energiemeter houd je je verbruik zo laag mogelijk. Verder zijn er onder meer waterbesparende douchekoppen, op afstand bedienbare stekkerdozen, (zonne)stroomopwekkers en slimme thermostaten te koop. Voor alles geldt: je hebt je geld er binnen afzienbare tijd uit, zeker omdat er kortingen gelden. Kijk hier voor alle producten en kortingen. Dan lees je ook hoe je als klant van Essent met Thuisvoordeel een bespaartegoed tot wel 100 euro per jaar kunt opbouwen.