Honderden miljoenen zijn er geïnvesteerd in de infrastructuur, de technologie en vooral in de mensen. Met succes. Flow Traders, begonnen in 2004, is uitgegroeid tot een speler van wereldformaat op een wereldtoneel. Dat begon allemaal in een pand in hartje Amsterdam met vijf man. Nu werken er 625 mensen en zijn er tien kantoren, verspreid over de hele wereld.

Gegarandeerd de beste prijs

“We zijn een multinational”, zegt CEO Dennis Dijkstra. “We hebben met onze mensen en technologie onze impact in de rest van de wereld vergroot.” Hij zit zelf nog ‘gewoon’ in Amsterdam. “Ik ben er trots op dat we hier zijn begonnen. De innovatieve en liberale handelsgeest van deze stad trekt internationaal talent aan. En het helpt dat we in Nederland een open economie hebben; we durven ver naar buiten te kijken.”

Over de grenzen kijken, is precies wat een market maker doet. “We brengen alle financiële markten wereldwijd bij elkaar. Zo kunnen we op een efficiënte en transparante manier beleggingen in producten faciliteren. Voor alle beleggers, groot en klein, in welk land dan ook. Als je iets van ons koopt, krijg je gegarandeerd de beste prijs. We zijn een soort warenhuis voor financiële producten op wereldwijde schaal.”

Beeldvorming

Open en eerlijk, zegt Dijkstra. “De markt waarin we opereren, is enorm gereguleerd.” Toch zit de misschien wat Hollandse kijk op het verdienen van geld, wat resulteert in wantrouwen, zijn bedrijf een beetje in de weg. Flow Traders en de term grootverdieners worden soms op een negatieve manier met elkaar in verband gebracht.

Dijkstra snapt het niet. “Als je veel geld verdient, schijnen mensen te denken dat het ten koste van anderen moet gaan. Wij zorgen er juist voor dat de financiële markt blijft draaien, dat je eerlijk en goedkoop kunt beleggen. Alles wat wij doen, is in het voordeel van de belegger. Dankzij ons betalen zij niet meer 2 procent voor een fonds waarin ze beleggen, maar minder dan een tiende.”

Snelle auto’s en poeha

Het is misschien ook het oude stigma wat de financiële wereld heeft. “De jongens met snelle auto’s en veel poeha”, zegt Dijkstra. “Nou, die hebben wij hier niet. Wel intelligente, soms zelfs zeer introverte mensen. Ze gedijen stuk voor stuk goed in een omgeving die zowel stimulerend als uitdagend is. Bij ons kun je niet achteroverleunen - daarvoor gaan de ontwikkelingen op het gebied van data, technologie en nieuwe producten te snel - wel ondernemen. Jaarlijks komen er tienduizenden cv’s binnen, maar aan de poort wordt streng geselecteerd. Als je binnen bent, doen we het wel samen.”

De CEO zou het geen poldermodel willen noemen, maar ‘het draait bij ons wel om gelijkwaardigheid en delen’. “De winst gaat niet volledig in de zak van de aandeelhouders; 35 procent ervan gaat naar de mensen die het doen en met hun werk verantwoordelijk zijn voor ons succes.”

Goede doelen

Nog een mooi voorbeeld van dat ‘delen’ is de Flow Traders Foundation. Hiermee steunt Flow Traders jaarlijks een aantal goede doelen. Het is niet iets wat Dijkstra vaak benoemt, maar hij is er trots op.

“We stoppen er met z’n allen geld in, iedereen mag zelf doelen aandragen en dan stemmen we erover. Vervolgens vragen we om het rekeningnummer en maken we het geld over. Dat lees je inderdaad nooit in de media. We doen het ook puur omdat wij er blij van worden en vinden het niet nodig om onszelf daarvoor op de borst te kloppen.”