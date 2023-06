Miljoen mensen met handicap kunnen niet naar festivals

Begrijpelijk, noemt Frank Teklenburg van HandicapNL het feit dat organisatoren van festivals soms door de bomen het bos niet meer zien als het gaat om inclusie en toegankelijkheid. “Maar het goede nieuws is: met kleine aanpassingen kun je al het verschil maken voor een grote groep mensen.”

Aangenaam verrast

Als rolstoelgebruiker bezocht Teklenburg jaren geleden Rock Werchter in België. “Ik was aangenaam verrast over hoe toegankelijk dat festival was voor mensen met een handicap. Er waren verharde paden voor rolstoelgebruikers, waardoor ik me makkelijk kon verplaatsen. Ook was er een speciaal plateau bij het hoofdpodium, zodat je over het publiek heen kon kijken en vrij zicht had op de artiesten. Bands als Metallica en Muse heb ik toen voor het eerst kunnen zien. Helaas is dat bij veel kleinere festivals vaak minder goed geregeld.”

Inmiddels werkt Teklenburg voor HandicapNL en ondersteunt hij organisatoren in het toegankelijker maken van hun festivals. “Als organisator moet je met zo veel dingen rekening houden, dus het logisch dat je niet weet waar je moet beginnen. Maar veel festivals willen er wel alles aan doen om óók toegankelijk te zijn voor bijvoorbeeld mensen in een rolstoel, doven, blinden of mensen met niet-aangeboren hersenletsel.”

Frank Teklenburg en zijn collega Lianne: “Festival De Zon in Amsterdam had veel zaken heel goed op orde, al kwamen we nog wat uitdagingen tegen. Maar die zijn makkelijk op te lossen.”

Verschil maken

Met het project Onbeperkt feest! wil Handicap NL outdoor festivals toegankelijker maken voor mensen met een handicap. Om dit mogelijk te maken, ontving HandicapNL in 2022 483.000 euro voor dit project, dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.

Teklenburg is trots op de progressie die gemaakt is. “Festivals ontvangen vanuit ons een checklist om inzichtelijk te krijgen welke maatregelen ze kunnen nemen. Denk bijvoorbeeld aan speciale toiletten waar je met je rolstoel in kan, een verlaagde bar of een prikkelarme ruimte waar mensen met bijvoorbeeld hersenletsel na een ongeluk op krachten kunnen komen. Heel fijn dat dit onder meer dankzij de bijdrage van de Postcode Loterij mogelijk is.”

Uitdagingen

Teklenburg wordt soms ook uitgenodigd door festivals die al maatregelen hebben getroffen en willen testen hoe ze er in de praktijk voor staan. “Een paar weken geleden was ik bijvoorbeeld op festival De Zon in Amsterdam. Zij hadden bepaalde zaken al heel goed op orde, maar we kwamen nog een paar uitdagingen tegen. Zo hadden ze netjes een rolstoeltoegankelijke pendelbus, maar was de bewegwijzering met uitleg hoe je er moest komen nog niet helemaal op orde. Allemaal dingen die vrij makkelijk zijn op te lossen.”

Ook het verplaatsen over het terrein is vaak een uitdaging voor mensen met een handicap. “Je wil voorkomen dat je met je rolstoel door de vieze modder moet. Vlonders, kabelgoten en verharde paden bieden dan uitkomst. De poortjes van de entree moeten niet te smal zijn en het is prettig als er geen drempels zijn. Ook is het fijn als er een ruimte bij het festivalterrein is waar mensen terechtkunnen voor het verrichten van een medische handeling. De meeste festivals willen zo inclusief mogelijk zijn, dus de wil om het aan te passen is er eigenlijk altijd. Dat is goed om te zien.”

Een verlaagde bar, verharde paden en goede bewegwijzering kunnen al een groot verschil maken.

Voor iedereen

Inclusiviteit staat sowieso hoger op de agenda, merkt Teklenburg. “Als ik vroeger met mijn rolstoel met het openbaar vervoer wilde reizen, was dat een enorm gedoe. Tegenwoordig is dat allemaal veel makkelijker en toegankelijker. Toch zijn ook veel sectoren nog steeds niet goed ingericht voor mensen met een handicap. De horeca bijvoorbeeld, maar ook de winkelstraten. Ga maar eens naar de Kalverstraat: overal zijn torenhoge drempels.”

Het verschil met festivals is volgens Teklenburg dat de organisatoren feeling met inclusiviteit hebben. “Zij willen er echt voor iedereen zijn. Hoe meer faciliteiten je hebt, hoe meer bezoekers naar je festival komen. Daar groeit je evenement ook van. Zo kunnen we samen bouwen aan een mooier, inclusiever Nederland.”

POSTCODE LOTERIJ

HandicapNL ontving in de afgelopen 5 jaar 4.624.083 euro van de Nationale Postcode Loterij. Dankzij deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij worden in totaal 146 meerjarige partners ondersteund. Uit de opbrengst van het afgelopen jaar gaat 338 miljoen euro naar goede doelen die werken aan een rechtvaardige, gezonde en groene wereld.