‘Ik weet nu hoe ik meer financiële zekerheid kan creëren’

“Mijn financiële situatie zag er niet altijd even rooskleurig uit. ‘Je hebt je zaakjes niet op orde Brenda’, zei ik vaak tegen mezelf als ik weer een slapeloze nacht had gehad. Ik werd vaak angstig wakker.” Door omstandigheden woonde Brenda (51) in een caravan. Ze kon alleen maar dromen van een eigen huis en voldoende financiële ruimte.

Gelukkig is haar situatie intussen anders. “Ik heb het nu heel fijn met mijn vriend Roger”, vertelt ze. “En we wonen samen in een mooi huis.” De twee zijn volop bezig met klussen om hun plekje helemaal naar hun smaak te maken. Brenda is sowieso altijd bezig met interieur: ze is ondernemer en heeft aan huis een conceptstore met industriële meubels. “Het is een grillige business, maar ik zie wel een stijgende lijn. En dat betekent dat ik meer geld weg kan gaan zetten.”

Wisselend inkomen

Want juist dat wisselende inkomen en de wens om te kunnen blijven wonen in haar huis, zorgt ervoor dat ze veel meer bezig is met de toekomst. “Ik wil gewoon nu meer financiële vastigheid”, legt Brenda uit. “Een potje voor later.” Ze zocht deskundig en persoonlijk advies. Maar met een drukke eigen zaak is het voor Brenda lastig om tijd vrij te maken om naar de bank toe te gaan. Daarom kozen zij en Roger (50) voor Beeldbankieren: een gesprek met een financieel adviseur van ABN AMRO, maar dan via videobellen.

“Ik had die optie hiervoor nooit overwogen, maar het is fijn dat we nu niet de deur uit hoefden en het gesprek vanuit huis konden doen” zegt Brenda. “We wisten ook niet precies wat we ervan konden verwachten, maar het viel alles mee”, vult Roger aan. Na het maken van de afspraak kregen de twee per e-mail een overzicht van wat ze nodig hadden tijdens het gesprek. “Een uur voor de afspraak zelf kregen we de uitnodiging via mail binnen en konden we vervolgens in gesprek met Rani van ABN AMRO. Dat ging allemaal heel soepel.”

Inzicht in mogelijkheden

Financieel adviseur Rani ervaart dat veel mensen enthousiast zijn over Beeldbankieren. Zelf vindt ze het ook een prettige manier om mensen via een videogesprek inzicht te geven in hun financiële mogelijkheden. “Ik kan ze allerlei handvatten geven in zo’n persoonlijk gesprek. Hebben ze overwaarde op hun huis, een flink spaarpotje of geld uit een erfenis? Op basis daarvan kunnen we kijken of het slim is om een vervolgafspraak in te plannen met een hypotheekadviseur of een vermogensspecialist.”

Beeldbankieren biedt dankzij slimme oplossingen dezelfde ervaring als een gesprek op kantoor. “Je kunt documenten via het beeldscherm delen”, vertelt Rani. “De ander kan dus meekijken. Tijdens het gesprek is er voldoende ruimte om vragen te stellen. De documenten stuur ik na afloop toe via e-mail, zodat men na het adviesgesprek alles wat er is besproken nog eens rustig kan doorlezen.”

Nieuwe auto

Brenda en Roger weten nu waar ze aan toe zijn en gaan een vervolgafspraak inplannen. “Ik vond Rani heel deskundig. Ze straalde zekerheid uit en dat vind ik fijn”, vertelt Brenda. “Ik heb nu in elk geval het idee dat er genoeg kan worden gedaan om financiële zekerheden in te bouwen voor later. En dan hoop ik dat er onderaan de streep ook geld overblijft voor een nieuwe auto!”

Wil je net als Brenda weten welke opties er zijn om een potje voor later op te bouwen? Of heb je juist behoefte aan ander deskundig advies op financieel gebied, bijvoorbeeld omdat je groter wil gaan wonen of je kind financieel wil ondersteunen? Check de website van ABN AMRO voor de mogelijkheden via Beeldbankieren.