Oranje vandaag zwaar favoriet. Maar hoe terecht is dat eigenlijk?

Nederland en Senegal speelden nog niet eerder tegen elkaar. Daardoor is het lastig om te voorspellen hoe Oranje omgaat met de recente winnaar van de Afrika Cup. Wint Nederland, dan krijg je 1,61 keer je inzet terug bij TOTO. Mochten de Senegalezen aan het langste eind trekken, dan is je inzet 5,85 keer zoveel waard. De bookmakers zien Nederland hiermee duidelijk als favoriet. Maar is dat eigenlijk wel terecht?

Senegal is een nieuwe tegenstander voor Oranje, maar een onbekende in de voetbalwereld is het land zeker niet. De winst van de Afrika Cup was de bekroning van een opmars die uiteindelijk heeft geleid tot een 18de plaats op de wereldranglijst.

Meer dan alleen Mané

Natuurlijk scheelt het nogal dat Sadio Mané niet meedoet, maar Senegal heeft veel meer te bieden dan alleen de sterspeler van Bayern München. De selectie bestaat uit voetballers van clubs als Chelsea, Marseille, AS Monaco, Real Betis, Tottenham Hotspur en AC Milan. En een top-20 klassering op de FIFA-lijst is simpelweg heel goed. Ter vergelijking: Nederland stond 4 jaar geleden op dezelfde ranglijst zelfs lager geklasseerd (21ste). En dat je je als gerenommeerd Europees voetballand lelijk kan verslikken in Senegal weet Polen nog heel goed. Op het WK 2018 verloren zij met 2-1 van de Afrikanen.

De kans op Senegalees succes is volgens vrijwel alle voorspellingen vrij klein. Het meest waarschijnlijke scenario volgens de quoteringen is dat Nederland wint en Senegal niet scoort. Dan krijg je 2,24 keer je inzet terug. Mocht Senegal ons op een gelijkspel weten te houden en beide landen scoren (bijv. 1-1), is de buit al 5,35 keer je inzet.

