Voorkom ellende: met deze 4 stappen ben je lastiger te hacken

Lang niet iedereen is zich er bewust van, maar alle apparaten in huis die zijn verbonden met internet kunnen een gevaar vormen voor je veiligheid. Inbrekers zijn niet meer afhankelijk van breekijzers om je huis binnen te komen. Via een slim apparaat kunnen ze bijvoorbeeld zien of je thuis bent en zelfs bij de data in je laptop – denk aan foto’s, inloggegevens of een kopie van je paspoort – komen.

Ook kunnen internetcriminelen je computer, zonder dat je het weet, gebruiken voor het uitvoeren van cyberaanvallen. En ja, dat kan echt al als ze je robotstofzuiger hebben gehackt. Een hacker kan, eenmaal binnen in jouw thuisnetwerk, vervolgens in andere slimme apparaten komen.

Wees slimmer

Je kunt dit zelf voorkomen door de apparaten tijdig van updates te voorzien, want die lossen onder meer lekken in de beveiliging en software op. Je denkt nu misschien: dat gaat toch allemaal automatisch? Of: ik krijg vast wel een melding als ik een update moet doen. Helaas is dat niet altijd zo.

Wat je dan vaak wel kunt doen, is instellen dat het updaten automatisch gebeurt. Lukt dat niet, zet dan bijvoorbeeld een melding in je agenda om elk kwartaal zelf je updates te checken.

Zo update je je slimme apparaten in 4 stappen:

● Open de app van je apparaat.

● Ga naar ‘Instellingen’.

● Klik op ‘Updaten’.

● Stel ‘Automatisch updaten’ in.

Heb je geen app van je slimme apparaat? Check de website van de fabrikant en zoek op ‘update’. Krijg je een melding dat er een nieuwe update voor een van je slimme apparaten beschikbaar is? Doe die update dan meteen om te voorkomen dat het systeem kwetsbaar wordt.

Update-Check

Is het nog niet (volledig) gelukt met bovenstaand stappenplan? Ga naar doejeupdates.nl voor de Update-Check. Daarmee maak je een overzicht van alle slimme apparaten in huis en zie je vervolgens hoe je ze stap voor stap kunt updaten.