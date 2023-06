Kostbaarheden geroofd: ‘Wie steelt zoiets? Had dan de tv meegenomen!’

Een gouden ring met robijnen en diamanten. Jeanneke, nu 59 jaar, vond het een prachtig sieraad. Niet in de minste plaats vanwege het verhaal erachter. “Mijn oma had de ring samen met een juwelier ontworpen”, vertelt Jeanneke. “Het was een cadeau voor haar afstuderen, ik denk dat ze het van haar ouders mocht kopen.”

Vereerd met bijzonder cadeau

Ze had nooit gedacht dat zij de ring uiteindelijk om haar vinger zou krijgen. “Ik was een aantal dagen bij mijn grootouders in huis, omdat mijn oma was geopereerd. Mijn moeder kon niet, dus ik ging ze ondersteunen. Voordat ik weer wegging, gaf mijn oma me de ring om me te bedanken voor de hulp.”

Jeanneke, een twintiger toen, was vereerd met het bijzondere cadeau. “Ik wilde de ring ook graag gaan dragen, want ik vond het een heel mooi sieraad. Ook omdat het zo uniek was. Ik liet hem verkleinen, zodat ik hem paste. Toch deed ik de ring niet de hele tijd om. Hij was net iets te groot om hem te dragen als ik naar mijn werk ging, maar bij uitjes en speciale gelegenheden zat hij om mijn vinger.”

Op zoek naar snel geld

De rest van de tijd lag het sieraad veilig opgeborgen in een doosje in de kast. Althans, Jeanneke dacht dat het veilig genoeg zou zijn. “Mijn man en ik waren weggeweest en toen we thuiskwamen, zagen we dat de achterdeur open was. Beneden was niks te zien, maar toen we even later naar boven liepen, troffen we een chaos aan. Alle laatjes waren uit het bureau getrokken en omgegooid en alle kleding was uit de kasten getrokken. We hebben meteen de politie gebeld.”

De agenten waren snel ter plaatse. Jeanneke en haar man onderzochten intussen wat er allemaal was verdwenen. “Betaalpassen, contant geld en de meest bijzondere sieraden die we hadden… De gouden ring die mijn man van zijn overleden vader had gekregen en de ring van mijn oma. De politie zei dat de dieven op zoek waren gegaan naar ‘snel geld’, dus kostbaarheden die ze makkelijk konden inwisselen voor geld.”

Niet in geld uit te drukken

Het geld wat weg was en het gedoe wat zo’n inbraak oplevert, vond Jeanneke vervelend. “Het is een rare gewaarwording dat er iemand in je huis is geweest, die angst houd je daarna nog een tijdje in de greep. Het geld wat met de betaalpassen was opgenomen - dat hadden ze meteen gedaan, net over de grens - hebben we gelukkig teruggekregen.”

Dat de ringen weg waren, vond ze veel erger. “Wie steelt nu zoiets? Had dan de televisie meegenomen! Iedereen weet dat sieraden vaak een emotionele waarde hebben. Ook voor mijn man was het erg. Hij droeg de ring van zijn vader bijna nooit, maar het was het enige wat hij nog van hem had. Mijn schoonvader is namelijk al jong overleden.”

De sieraden zijn nooit meer teruggevonden. Jeanneke en haar man gingen na de inbraak naar een juwelier om de waarde van de verdwenen ringen te laten bepalen voor de verzekering. “Het waren allebei heel dure ringen, bevestigde ook de juwelier. De waarde die ze voor ons hadden, was nog vele malen groter. Die was niet in geld uit te drukken!”

Veilig in een externe kluis

