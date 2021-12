‘Ik heb wel vijf keer moeten herhalen dat ze een miljoen had gewonnen’

‘Zij die geluk brengt’ betekent haar voornaam en haar achternaam is het eerste stukje uit de naam van haar werkgever. Dat levert soms grappige situaties op. “Mensen denken vaak dat ik niet echt ben”, vertelt Post. “Mijn naam staat onder de brieven van de Postcode Loterij en dan denkt men dat het een fictieve naam is. Zelfs nieuwe collega’s zijn soms verrast als ze mij leren kennen. ‘Oh, je bestaat echt!’, roepen ze dan.”

Niet meteen enthousiast

Het lijkt wel voorbestemd dat Post 32 jaar geleden bij de Postcode Loterij terechtkwam. “Ik werkte bij Greenpeace en werd gebeld of ik interesse had om over te stappen. Een gekke overstap, vonden veel mensen. Maar voor mij voelde het juist als een ideale combinatie: goede doelen steunen en mensen geluk brengen.” Ze begon als manusje-van-alles: ze mocht de winnaars bellen om ze het goede nieuws te vertellen en ze zat in de studio bij het eerste tv-programma van haar werkgever.

“Ik kan me de eerste keer dat ik iemand mocht bellen om te vertellen dat hij 100.000 gulden had gewonnen nog goed herinneren. Dat was een enorm bedrag in die tijd. Die man lag op de bank te slapen toen ik hem belde en vroeg of hij zijn bankafschrift erbij wilde pakken, omdat ik wat gegevens wilde checken. Ik hoorde wat gemompel, dus ik zei enthousiast: Meneer, het is omdat u 100.000 gulden heeft gewonnen! Hij zei: ‘Maak je me daarvoor wakker?!’ Ik viel bijna van mijn stoel omdat hij niet net zo enthousiast als ik was. De volgende dag kwam hij langs en bood hij zijn excuses aan.”

Betrokken blijven

Post realiseerde zich toen misschien wel voor het eerst dat de meeste winnaars gewoon in shock zijn. “Ze weten op dat moment nog echt niet wat ze overkomt. De eerste keer dat we een miljoen uitreikten in 2001 - dat deed niemand in die tijd - drong het echt tot me door dat het zo belangrijk is om winnaars goed te begeleiden. Die winnares zat zo verrast op de bank, het leek bijna alsof we haar net iets ergs hadden verteld. Ik heb wel vijf keer moeten herhalen wat ze had gewonnen. We hadden het over op vakantie gaan en toen riep ze: ‘Waar moet ik dat van betalen?’ Ik zei: meid, je hebt toch een miljoen!”

Daarna wist Post het zeker: het duurt een paar maanden voordat je beseft wat er is gebeurd en daarom heb je als winnaar ondersteuning nodig. Die mocht zij gaan bieden. Post werkt de afgelopen twintig jaar dus als prijswinaarbegeleider. Op het moment dat er na de trekking een bekende Nederlander aanbelt bij de winnaars, is Post erbij. En als de BN’er vertrekt, is Post er nog. Zij blijft betrokken. “Ik krijg nog elk jaar een kerstkaart van de eerste PostcodeKanjer-winnares.”

Geen vraag teveel

“Ik vind het wel een raar woord, prijswinnaarbegeleider”, zegt Post. “Sommigen zeggen: waarom noem je het geen coach of psycholoog? Maar dat vind ik ook niet passend.” Zij zou haar zelf gecreëerde baan zo omschrijven: “Ik ben gewoon degene die ze altijd mogen bellen om te praten, dag en nacht. Lastigvallen, zeggen mensen weleens, maar ik vind het niet lastig. Geen vraag is teveel. En dat geldt ook voor mijn collega die alle vragen over de financiële kant voor haar rekening neemt. Mensen vinden het weleens gek, maar onze hulp kost de winnaar niets. Wij vinden dat die nazorg erbij hoort, daar hoef je niet apart voor te betalen. Ook niet als je een miljoen hebt gekregen.”

Haar werk verveelt nooit, ook niet na al die jaren. “Van iedere nieuwe winnaar leer ik wel iets, want meestal is het enige wat ze gemeen hebben dat ze een grote geldprijs hebben gewonnen. Verder zijn het allemaal verschillende types en verschillende situaties.” Haar adviezen verschillen dan ook per persoon en per situatie, maar dit is wat ze altijd adviseert: “Laat een testament opstellen en los eventuele schulden af, dan ben je daarna vrij.”

Nooit alleen winnen

En nog iets: leen nooit geld uit. “Veel mensen zijn geneigd om anderen te helpen, en dat is mooi. Maar het uitlenen van geld is dan niet de juiste manier. Stel de ander kan of wil het niet meer terugbetalen, dan is de vriendschap kapot. Ik zeg altijd: je kunt beter iets voor ze betalen, een feest geven om mensen te laten delen in je geluk, met ze uit eten gaan of ze meenemen op vakantie. Geven, maar niet lenen.”

Het fijne aan de Postcode Loterij vindt Post dat mensen nooit alleen winnen. “Iedereen die meespeelt met de winnende postcode wint. Dat doet wat met de straat, het zorgt voor samenhang en verbondenheid.” En dat is fijn, zegt ze, want de omgeving begrijpt niet altijd dat je wereld echt even op z’n kop staat na het winnen van zo’n enorm bedrag. Post weet intussen ook dat al dat geld niet instant gelukkig maakt. “Maar het neemt wel een heleboel zorgen weg en je kunt er bepaalde dromen mee waarmaken. Dat is toch prachtig?!”

Staat Bea Post straks ook voor jou klaar? De trekking van de hoogste PostcodeKanjer ooit - 56,7 miljoen euro - is op 1 januari 2022. Een jubileum, want het is de 25e keer dat de geldprijs wordt uitgereikt. Wanneer de PostcodeKanjer valt, wordt de helft van de prijs verdeeld over de winnende wijkcode (4 cijfers). De andere helft is bestemd voor winnaars die meespelen met de hele postcode (4 cijfers en 2 letters).