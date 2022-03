Onhoudbare agressie op de zorgboerderij van Cleo

Cleo runt een kleinschalige woon- en zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De bewoners kunnen op de boerderij in alle rust bezig zijn met de verzorging van de boerderijdieren. Die rust is ver te zoeken als de moeder van een van de bewoners zich op een heftige manier tegen de leiding van de boerderij keert.

Met veel passie en plezier geeft Cleo leiding aan de zorgboerderij. Niet in de laatste plaats omdat ze zelf moeder is van - een inmiddels overleden - zoon met een beperking. Met haar ervaring en geduld staat ze te boek als ‘de moeder van de boerderij’.

Moeder versus moeder

Thomas is een van de nieuwere bewoners op de boerderij. Hij is 29 jaar en lijkt in eerste instantie een lieve jongeman met een voorliefde voor het verzorgen van de kippen. Valerie, de moeder van Thomas, is echter een erg kritische en mondige vrouw. Zowel met het beleid als met de evaluaties van de zorgprofessionals is Valerie het meestal hartgrondig oneens. Zowel in e-mails, WhatsAppberichten en tijdens haar bezoek aan Thomas laat ze dat duidelijk weten. Cleo krijgt stressverschijnselen en maakt zich voor het eerst in haar leven zorgen over een mogelijke burn-out.

De druppel die de emmer deed overlopen

De stress en onvrede van zijn moeder heeft ook effect op Thomas. Hij verzet zich tegen de zorgmedewerkers en er zijn meerdere incidenten waarbij hij andere bewoners bedreigd heeft met fysiek geweld.

Cleo heeft meerdere gesprekken gevoerd met Valerie en pogingen ondernomen om de situatie te verbeteren. Zij heeft ook aangegeven dat het voor Thomas beter is om naar een andere instelling te verhuizen als het niet verandert, maar het heeft niet mogen baten. Omdat Valerie al heeft gedreigd met juridische stappen, klopt Cleo bij mij aan om te vragen wat ze nu het beste kan doen.

Opzeggen zorgovereenkomst

Nadat ik alle mogelijkheden met Cleo heb doorgenomen, stel ik haar gerust. Het is naar mijn mening duidelijk. De bewoners, het zorgpersoneel en Cleo zelf zijn het meeste gebaat bij het opzeggen van de zorgovereenkomst van Thomas. We pakken samen door en nog die middag is de opzegging de deur uit.

Kort geding

Valerie, die de wettelijke vertegenwoordiger en curator is van Thomas, laat het er niet bij zitten en spant een kort geding aan tegen de zorgboerderij en Cleo. Omdat een zorgovereenkomst niet zomaar mag worden opgezegd, alleen met gewichtige redenen, zorgen we ervoor dat we goed voorbereid zijn. We hebben alle e-mails en WhatsAppgesprekken voor de rechtszaak aangeleverd en kunnen dus goed onderbouwen wat deze conflicten teweegbrengen bij de overige bewoners. De rechter ziet in dat er een vertrouwensbreuk is en dat dit niet zomaar is opgelost.

Ook omdat Valerie meerdere keren heeft gewaarschuwd, oordeelt de rechter dat de opzegging van de overeenkomst geoorloofd is.

Ontruiming

Valerie laat het er niet bij zitten en weigert botweg om Thomas uit de zorgboerderij op te komen halen. Ze roept dat ze een hoger beroep gaat aanspannen. Op de boerderij is de spanning om te snijden. Cleo begint er behoorlijk wanhopig van te worden dat er zelfs na de uitspraak geen verbeterde situatie is. Ik stel voor om met spoed een ontruimingsprocedure te starten. Als die wordt toegewezen, kiest Valerie eieren voor haar geld. Thomas wordt opgehaald en Valerie besluit toch niet in hoger beroep te gaan.

Bos bloemen

Cleo is zó opgelucht dat dit achter de rug is. Ze stuurt me een bos veldbloemen om me te bedanken. Op het kaartje schrijft ze dat de rust en harmonie is teruggekeerd en dat zowel het zorgpersoneel als de bewoners weer floreren. En tussen de regels door lees ik dat dat voor Cleo zelf dubbel het geval is.

Sanne Depmann

Advocaat contractueel- en onderwijsrecht bij DAS

