Founder babymerk Naïf: ‘Nooit verwacht dat we hierdoor zo hard zouden groeien’

“Jochem (Hes, red.) en ik werden allebei vader en kregen interesse voor verzorgingsproducten voor baby’s”, vertelt Trompetter. “We vonden het opvallend dat er veel schadelijke ingrediënten in de meeste crèmes, lotions en zonnebrandproducten zaten, zoals microplastics en stoffen die een irriterende of hormoonverstorende werking hebben.”

“Om nog maar te zwijgen over het verpakkingsmateriaal en de loze claims van veel fabrikanten”, vervolgt hij. Dat moest anders kunnen, meenden ze. “Wat als wij nu eens producten gingen maken die niet schadelijk zijn voor dier, mens of milieu? Het idee voor Naïf was geboren.”

Sterk merk

Het merk – vernoemd naar de naïeve onschuld van baby’s – groeide uit tot een sterk Nederlands bedrijf (met inmiddels 40 werknemers op het kantoor in Scheveningen) met internationaal succes, onder meer in de Benelux en andere Europese landen zoals Duitsland, maar ook in Azië.

Sinds 2020 is Naïf zelfs gecertificeerd als B Corp, wat betekent dat het bedrijf een grote, positieve impact heeft op mens en milieu. Zoals Trompetter het zelf verwoordt: “Net als elk bedrijf willen we winst maken, maar we willen dat op een fatsoenlijke manier doen, en niet op een asociale. Of dat nu gaat om de footprint die we achterlaten of de manier waarop we onze werknemers behandelen.”

Partnership bol.com

Hun producten zijn zowel online als in fysieke winkels te koop. “In eerste instantie boden we onze producten nog niet aan via platforms als bol.com, omdat we ons eerst wilden focussen op naamsbekendheid. Op een gegeven moment zagen we dat partijen aan wie wij leveren, zoals drogisterijen, via bol.com onze producten verkochten. Het nadeel daarvan is dat je dan zelf niet in de hand hebt welke omschrijvingen of foto’s erbij staan. Zo ontstond het idee om ook zelf via bol.com onze producten aan te bieden. Dat was de start van een langdurig partnership, dat ons in staat stelde in een paar jaar tijd hard te groeien.”

Trompetter spreekt bewust van een partnership: volgens hem gaat het verder dan een extra verkoopkanaal. “Zowel bol.com als wij zien het echt als een samenwerking. Bol.com heeft belang bij een optimaal geprijsd, breed assortiment van kwaliteitsproducten; wij hebben er belang bij als onze producten goed vindbaar zijn en we inzicht hebben in hoe we kunnen bijsturen. Bol.com zag kansen voor ons en hielp ons om groter te worden, waar zij als platform ook profijt van hebben. Win-win, dus.”

„Net als elk bedrijf willen we winst maken, maar dan wel op een fatsoenlijke manier”, aldus Sjoerd Trompetter en Jochem Hes over hun B Corp-status.

Zoektermen

In het begin lag de focus op vindbaarheid. “In onze eigen webshop ontdekken mensen meer, bij bol.com komen klanten vaak gerichter shoppen. Dan wil je dus bovenaan staan in de zoekresultaten. We kregen advies over hoe we de content, dus zowel de teksten als de fotografie, konden verbeteren. Zo delen ze bijvoorbeeld op welke zoektermen klanten zoeken. Je wil immers datgene aanbieden wat consumenten intikken in de zoekbalk.”

“Leuk om te merken dat als je daar op structurele basis tijd en aandacht in stopt, het daadwerkelijk zijn vruchten afwerpt. Ik had van tevoren niet verwacht dat die impact zo groot zou zijn.” Inmiddels hebben ze een vaste accountmanager bij bol.com met wie ze elke twee weken alles doornemen. “Wat verkoopt goed, wat werkt minder? Wat kunnen we doen om harder te groeien?”

Babyweken

Bol.com heeft regelmatig bepaalde marketingacties -of activaties waaraan partners kunnen deelnemen. “De babyweken bijvoorbeeld, waarvoor we een speciale aanbieding maken die bol.com helpt te promoten. Dat soort acties werken altijd heel erg goed. Door al die extra aandacht kun je als bedrijf echt stappen maken.”

De verzending van de producten gebeurt deels via bol.com, deels via hun eigen magazijn. “Voor ons is het op zich fijn als producten in een doosje van Naïf bij de klant belanden, maar aan de andere kant is de goede service van bol.com – zoals de snelle bezorging, ook in het weekend – wel echt een pre.”

Inzicht in data

Inzicht in de verkoopdata en conversie krijgen ze via data die bol.com beschikbaar stelt via verschillende tools. Ook biedt bol.com online trainingen, webinars en een groeiprogramma en kun je als ondernemer tips krijgen op het Partnerplatform.

“Dat soort hulpmiddelen zijn heel handig. Kijk, het gaat niet vanzelf: je moet er als ondernemer zelf veel tijd en aandacht in stoppen. Je kan je producten bij bol.com in een halfuur online hebben, maar verwacht niet dat je dan meteen iets verkoopt. Maar als je op de lange termijn succes wil hebben en op zoek bent naar een samenwerking met een platform dat snapt hoe ondernemers denken, dan is bol.com een heel fijne partner.”

Meer weten? Neem een kijkje op bol.com/samendoorgroeien