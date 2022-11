Parels op de beurs: dit zijn de beste aandelen van de wereld

“Beleggers zijn rare vogels”, begint Schaaij. “Het ene moment voorspellen ze dat er een einde komt aan de renteverhogingen, waardoor de aandelenkoersen omhoog springen. Het andere moment zitten beleggers in zak en as en dan storten de koersen weer in elkaar.”

Kansrijk

Schaaij volgt de aandelen op de voet en ziet met name dat de technologiesector de gebeten hond is. “Daar zijn de aandelen net stuiterballen.” Beursgenoten ontwikkelde een mooi rapport waar een aantal zeer kansrijke aandelen worden besproken. Beleggers krijgen dit rapport nu kosteloos aangeboden.

“Iedereen wil weten wat de beste aandelen van de wereld zijn”, zegt Schaaij. “Het lastige aan deze kwestie is dat de aandelen die het hoogwaardigst zijn, niet noodzakelijkerwijs de beste beursprestaties leveren. De meeste beleggers beschouwen aandelen die gigantisch aan het stijgen zijn als de beste aandelen. Iedereen gaat daarin investeren, men loopt achter de massa aan. Maar vaak blijken dat niet de beste aandelen te zijn.”

Flinke kater

Voorbeelden heeft hij in overvloed. “Denk aan aandelen in Baan Company. De koers ging door het dak, om vervolgens in een faillissement te eindigen. Beleggers zaten met een flinke kater.”

Maar Schaaij is ook kritisch over aandelen in bijvoorbeeld Just Eat Takeaway. “Volgens veel beleggers was dat het beste aandeel in de wereld. Ik merk dat hun houding nu wat realistischer wordt. En terecht, de wedstrijd van dit aandeel is nog niet gespeeld. Ik ben niet negatief over het aandeel, maar het beste van de wereld is het zeker niet.”

Selectie

De vraag luidt: welk aandeel is dan wél het beste aandeel van de wereld? Schaaij: “Op basis van economische factoren kunnen we een ‘best of’ van aandelen op stellen. Dan gaat het om aandelen die in de komende maanden en zelfs jaren een grote kans maken om beter te presteren dan het marktgemiddelde.

De beste aandelen voor de lange termijn zijn aandelen van sterk groeiende bedrijven die een stabiel dividendrendement opleveren”, vervolgt Schaaij. “Om tot een selectie te komen, hebben we gekeken naar factoren als boven de benchmark presteren en een relatief stabiel koersgedrag. We komen dan uit bij zeer winstgevende bedrijven die uitblinken in hun vakgebied of sector.”

Happy few

Wereldwijd zijn er duizenden beursgenoteerde bedrijven. “Maar slechts een beperkt aandeel hiervan voldoet aan onze hoge eisen waarmee we de ‘happy few’ hebben gerangschikt”, zegt Schaaij. Lees hier welke aandelen Beursgenoten als de beste van de wereld beschouwt.

Een tipje van de sluier: “Veel beleggers hebben er waarschijnlijk nog nooit van het aandeel Lindt & Sprüngli gehoord, maar het bestaat al sinds 1845 en het bedrijf is actief in een sector die groeiperspectieven biedt.”

Benieuwd naar de andere pareltjes die Beursgenoten selecteerde? Download hier gratis het rapport, bekijk de koersgrafieken en oordeel zelf.