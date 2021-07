Zo zit dat dus: energie (en geld) besparen dankzij zonnepanelen

Chris Wieman een zonnepanelen-expert noemen is een understatement. Deze vakman adviseert namens Essent consumenten die geïnteresseerd zijn in zonnepanelen. Hij bekeek de afgelopen 10 jaar maar liefst 6000 daken en verkocht 1500 systemen van zonnepanelen.

“Dat zonnepanelen goed zijn voor het milieu weet vrijwel iedereen en dat ze rendabel zijn, is ook allang bewezen. Maar veel mensen weten er verder toch nog niet zo heel veel van”, zegt Chris. “En hoe goed het ook is voor het milieu, de meeste consumenten willen toch graag weten hoeveel de aanschaf ze uiteindelijk oplevert.”

Dat je gaat besparen met zonnepanelen, is een feit. Hoeveel dat is, en hoe snel je je investering eruit hebt, is afhankelijk van verschillende factoren. “Het bedrag dat je betaalt voor de panelen hangt af van het aantal kilowattuur dat je wil opwekken en hoeveel je wil uitgeven voor de aanschaf. Wie niet zoveel stroom hoeft op te wekken omdat z’n verbruik laag is, heeft dus minder panelen nodig. Ook de kwaliteit speelt een rol. Goedkopere panelen wekken vaak minder op en bieden minder garanties.”

“De besparing hangt dus af van hoeveel panelen je neerlegt, maar ook hoe de helling van je dak is en op welke zijde je de panelen legt. Laatst waren er mensen die de panelen niet zichtbaar op het dak, achter een boom wilden ‘verstoppen’. ‘Dan zien we ze niet’, zeiden ze. Klopt, zei ik. We kunnen ze ook in de garage neerzetten. Zie je ze ook niet. Moesten ze wel om lachen hoor. Ze begrepen het meteen. Kijk, het gaat er natuurlijk wel om dat ze zo veel mogelijk zon opvangen. Anders is het zonde van de investering.”

De besparing

Chris weet werkelijk alles van zonnepanelen en kan er enthousiast en begrijpelijk over vertellen. Ook over de besparing is hij vrij duidelijk. Hij legt het uit aan de hand van een voorbeeld:

· “We gaan uit van een dak dat op het zuiden ligt, niet in de schaduw en een rekenvoorbeeld van 12 panelen van 395 wattpiek, dat is zo’n beetje de standaard momenteel. Wattpiek is het vermogen van een paneel, zeg maar zoals het vermogen van een auto.

· Met zo’n systeem oogst je ongeveer 4500 kilowattuur per jaar. Ervan uitgaand dat een kilowattuur 22 cent kost, kom je dan uit op 990 euro per jaar die je bespaart op je energierekening.

· Een systeem van 12 tot 15 panelen kost tussen de 5000 en 7500 euro, na teruggave van de btw. Dus in zo’n 6 jaar heb je de kosten eruit*. En, niet onbelangrijk: je huis kan meer waard worden.

· Natuurlijk zijn er daken op het oosten of westen, of met schaduw met lagere opbrengsten en andere berekeningen. Dan kan het wat langer duren voordat je het hebt terugverdiend. Maar uiteindelijk levert het nog steeds aanmerkelijk meer op dan spaargeld met de huidige, lage spaarrentes.”

Geld terug

De besparing zie je als consument op twee manieren terug. Je rekening is lager doordat je minder stroom van je energiemaatschappij hoeft af te nemen. Daarnaast lever je stroom terug aan de energiemaatschappij waardoor je juist geld verdient. Chris legt uit hoe het met die teruggave zit:

“De stroom die je opwekt wordt in eerste instantie gebruikt om je wasmachine, televisie, vaatwasser et cetera te voeden, nog voordat het bij de registratiemeter in de meterkast terechtkomt. Maar met het systeem waar we het in het rekenvoorbeeld over hadden, wek je in de lente en zomer meer energie op dan je op dat moment voor je huis nodig hebt. Dat overschot lever je weer in bij je energieleverancier. Daarvoor krijg je geld terug. Daarmee kun je je maandbedrag verlagen, of je kunt dat één keer per jaar terugvragen, zoals je ook met de hypotheekrenteaftrek kunt doen. Toch een leuk extraatje.”

“In de herfst en de winter wek je weer mínder stroom op dan je nodig hebt en dan neem je dus weer stroom van de energiemaatschappij af. Gedurende een heel jaar wek je - door het overschot in de zomer - overigens in totaal genoeg stroom op voor je hele jaarverbruik. Mits je het voor jouw huis benodigde aantal panelen hebt. Waarom je dan niet helemaal niks betaalt? Dat komt door de vaste kosten die iedereen sowieso betaalt aan de netbeheerder, die ervoor zorgt dat je ook in de wintermaanden stroom hebt.”

Betrouwbaarheid belangrijk

Chris stipte al de kwaliteit van de panelen aan. Maar wat daarnaast ontzettend belangrijk is, is vertrouwen. “Dat merk ik heel erg bij klanten. Ze willen betrouwbare spullen en deskundige installateurs. En dat snap ik. Wij werken met verschillende typen zonnepanelen en kijken welke prijsklasse het best bij jouw portemonnee past. Daarbij bieden we 25 jaar garantie op de panelen en dat vinden klanten een heel prettig idee. Dat is overigens vrij bijzonder in de branche. We komen altijd zelf langs en besteden veel aandacht aan klanten en hun specifieke daksituatie.

Ik vind het zelf ook prettig om persoonlijk langs te komen. Laatst nog zei een klant dat -ie zo tevreden was en dat de besparing precies zoveel was als ik hem had voorgerekend. Dat is natuurlijk leuk om te horen! Ik krijg veel nieuwe klanten via bestaande klanten. Waarschijnlijk omdat klanten tevreden zijn en niet worden teleurgesteld in de opbrengst. Wij zijn gewoon eerlijk.”

Chris Wieman is zonnepanelen-expert die namens Essent consumenten adviseert die geïnteresseerd zijn in zonnepanelen. Bij Essent krijg je nu tot 25 jaar garantie op zonnepanelen. Daarbij regelt Essent alles, van adviesgesprek tot en met installatie. Je kunt dus direct beginnen met besparen zonder gedoe. Wil jij weten wat zonnepanelen jou kunnen opleveren én wat je betaalt voor het maximaal aantal panelen op jouw dak, doe dan de zonnepanelencheck.

* Behoudens wijzigingen in de wet- en regelgeving vanuit de overheid rondom zonnepanelen de komende jaren.