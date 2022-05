Drijvende drol kost Sophie 1800 euro

De stank was ondraaglijk. En toen Sophie doortrok, gebeurde waar ze al zo bang voor was. Het water in het toilet kwam hoger en hoger en kwam vervolgens over de rand. De hele toiletruimte en ook de houten vloerdelen in de gang lagen vol water, toiletpapier en stukjes poep. Met spoed zocht ze online naar een rioolontstoppingsdienst. Ze belde het spoednummer en al snel stond er een monteur om te helpen. Harstikke fijn, dacht ze, totdat ze 1800 euro mocht afrekenen.

Sophie stond perplex. Hoe is het mogelijk dat de prijs zo hoog ligt? En dat ze dit ter plekke moet afrekenen? De monteur verkondigde dat dit de gebruikelijke prijs was. Hij riep dat ze voor deze kosten had getekend en dat hij met spoed naar een volgende ontstopping moest. Sophie wilde dat het probleem werd opgelost, dus besloot het bedrag te betalen. Ze bleef verbouwereerd – en 1800 euro armer – achter.

Bedonderd

Sophie voelde zich bedonderd en belde mij direct na het voorval. Toen ik vroeg hoe het met haar ging, begonnen spontaan de tranen bij haar te stromen. Ik stelde haar gerust en ze gaf aan graag met mij de stappen door te willen nemen.

We begonnen met de website van het bedrijf. Deze stond hoog in de zoekresultaten van Google en oogde erg betrouwbaar. Niet alleen was de site was qua indeling netjes opgemaakt en bevatte deze zakelijke en correcte bewoordingen, ook zagen we een aantal visuele kenmerken die vertrouwen opriepen, zoals vijf gele sterren en een expliciet benoemde lage prijs voor voorrijkosten.

Onduidelijke tarieven

Toen de monteur aankwam en Sophie hem van een kop koffie had voorzien, kreeg ze vluchtig een tablet te zien waarop de tarieven stonden. De monteur benadrukte dat het eerste halfuur werktijd bij het standaardbezoek was inbegrepen en dat de kosten daarna per kwartier meerwerk moesten worden afgerekend. Daarbij werd het tarief van € 29,90 per aanvullend kwartier genoemd.

De monteur had daarna snel naar beneden gescrolld en Sophie gevraagd haar handtekening te zetten voor akkoord. Omdat de informatie op het blote oog vrij standaard leek, zette ze haar handtekening. Er moest immers snel iets gebeuren aan die verstopping.

Belachelijk hoog

Nadat de monteur zijn werkzaamheden had uitgevoerd, kreeg Sophie opnieuw het tablet onder haar neus gedrukt. Ze moest 1800 euro afrekenen inclusief zogenaamd gemaakte “spiraalkosten”. Het belachelijk hoge bedrag aan spiraalkosten was onzin, want een dergelijke spiraal wordt hergebruikt door monteurs. Sophie wist dat niet en daar maakte de monteur misbruik van.

Misleidend

Namens Sophie ging ik aan de slag om een deel van het bedrag terug te krijgen. Uiteraard begon ik bij het ontstoppingsbedrijf zelf, maar die weigerde iedere vorm van communicatie. Uiteindelijk moest ik dus genoegdoening via de rechter gaan afdwingen. Ik overtuigde de rechter dat de wijze van declareren zo ongebruikelijk was, dat Sophie als consument daar geen rekening mee had hoeven houden. Vooraf tekenen op het tablet maakt geen verschil. De wijze waarop de noodhulpdienst zijn tarieven presenteerde, is misleidend.

Het juiste gevoel

De rechter gaf ons gelijk. Mijn vordering werd toegewezen. Juist daarom vond Sophie het fijn dat ik hier dit verhaal ging vertellen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Christa Verploeg

