Vervelend hè, zo’n warm welkom van de buren

Je woont in een identiek huis, maar bij de buren is het veel aangenamer vertoeven. Warm, geen tocht. En dan begint de buurman ook nog eens te pochen over zijn lage energierekening. In je hoofd loopt de teller al. Jij bent per jaar honderden euro’s duurder uit!

Wie dit herkent, doet zichzelf toch echt tekort. Want wat de buren hebben, is helemaal niet zo ingewikkeld: het heet isolatie.

Je laat geld liggen

Natuurlijk zeggen we nu niets nieuws. Maar het gekke is dat volgens Milieu Centraal driekwart van de woningen in ons land niet goed is geïsoleerd. We kunnen dus moeiteloos concluderen dat weten niet hetzelfde is als doen.

En dat is zonde. Want wie zijn huis goed laat isoleren, kan behoorlijk wat geld besparen. Hoeveel de verschillende soorten isolatie jou kunnen opleveren, is nu heel gemakkelijk te ontdekken op de isolatiecheck van Essent. Wie daar z’n adres invoert, krijgt direct de besparingen onder ogen. En in de wetenschap dat de buurman het dus wél heeft gedaan, kan dat vrij confronterend zijn.

Toegegeven, er waren in het verleden wellicht wat struikelblokken om woningisolatie uit te stellen. Het ‘gedoe’ en de kosten waren drempels die voor velen te hoog waren. Maar tijden zijn veranderd. Het isoleren van je woning is heel eenvoudig en over het algemeen binnen een dag al gebeurd. En de kosten heb je er tegenwoordig vrij snel uit.

Bovendien, het draait natuurlijk niet alleen maar om kosten. Het is in je huis veel aangenamer vertoeven als dat goed is geïsoleerd. En voor wie het milieu nog een beetje een warm hart toedraagt, is het nog eens extra goed nieuws dat een geïsoleerde woning beter is voor het milieu. Er vervliegt immers minder warmte, waardoor er minder gestookt hoeft te worden.

Advies op maat belangrijk

Volgens isolatie-expert Dennis Assen van de servicepartner van Essent, kun je nog beter vandaag dan morgen je huis laten isoleren. “Wie gaat isoleren in december heeft liggen slapen in september”, lacht hij. Hij raadt aan vooral eerst goed advies in te winnen. “Er is geen huis hetzelfde, voor elke woning is er isolatieadvies op maat en dat maakt ‘t verschil.”

Waarschijnlijk zijn velen opgegroeid met de bekende reprimande van een van de ouders als je de deur had open laten staan: ‘Hé, we stoken niet voor de buren’.

Nou, dat hoeft ook helemaal niet. Die hebben hun huis namelijk wél goed geïsoleerd.

Het is bij Essent dus heel eenvoudig om te checken hoeveel je kunt besparen. Wil je daarnaast nog verder worden geholpen, dan kun je gratis een adviesgesprek aanvragen.