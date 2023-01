Rembrandt (8): ‘Auto’s hebben in 2030 een moestuin op het dak’

“Auto’s gaan er later heel anders uitzien dan nu”, meent de 8-jarige Rembrandt. Volgens hem rijden ze in 2030 zowel op zonne- als op windenergie. “Op het dak groeien tomatenplantjes.” Kinderen hebben zo hun eigen overtuigingen en wensen voor de toekomst. Toyota laat de nieuwe generatie aan het woord en toont hun visie op een schonere wereld.

“Op deze tekening zie je hoe de auto van de toekomst eruitziet”, vertelt Rembrandt. Hij wijst: “Hier op het dak groeien aardbeienplantjes en aan de andere kant wortels en tomaten. En hier, naast de accu, is genoeg ruimte om je stripboeken op te bergen. Dan kun je daar tijdens de rit lekker in lezen. De auto is namelijk zelfrijdend.”

Zorgen over milieu

Als het aan Rembrandt ligt, beschikt de auto van de toekomst over nog veel meer prachtige eigenschappen. “De auto die ik hier heb getekend, rijdt op windenergie én op zonne-energie. Dus er is geen CO2-uitstoot meer. Dat is belangrijk, want CO2 is een stof die slecht is voor het milieu. Daar maak ik me weleens zorgen over.”

Hoewel een moestuin op het dak nog niet op de planning staat, heeft Toyota toch eenzelfde soort visie op de toekomst als Rembrandt. Het bedrijf gebruikt technologische innovaties om de komende generaties meer bewegingsvrijheid te geven, zowel letterlijk – in moderne auto’s – als figuurlijk – in een schonere wereld.

Betere toekomst

Een auto die geen CO2 uitstoot, is in die zin geen einddoel, maar slechts een startpunt voor een betere toekomst voor de generaties na ons. Bovendien is een schone wereld niet het enige streven: ook veiligheid staat voorop, meent Rembrandt.

“De auto die ik hier heb getekend, kan zelf rijden. Hij weet precies hoe hard je overal mag. Dat is heel veilig, zo komen er geen ongelukken. Terwijl de auto rijdt, kun je zelf de Donald Duck lezen. Daar leer ik veel van.”

Nul verkeersdoden

Zo gek is het toekomstbeeld dat Rembrandt schetst niet: het doel van nul verkeersdoden komt dichterbij dankzij allerlei nieuwe veiligheidssystemen. Denk bijvoorbeeld aan sensoren die reageren op menselijke emoties.

Toyota test in Japan zelfs een volledige stad – Woven City – op soortgelijke innovaties, allemaal met het oog op toekomstige generaties. Aan de voet van de berg Fuji verrijst een stad die dient als een levend laboratorium. Zo kunnen de mogelijkheden van bijvoorbeeld robotica, Artificial Intelligence (AI), mobiliteit en smart living in een echte leefomgeving worden getest.

Robots in huis

Woven City wordt volledig duurzaam. Gebouwen worden gemaakt van duurzaam hout dat wordt geproduceerd door robots en energie wordt opgewekt door brandstofcellen (waterstof) en zonnepanelen.

Bewoners krijgen huisrobots die helpen in het huishouden en dagelijks hun gezondheid checken. Op straat vind je alleen elektrische voertuigen, zoals de Toyota e-Palette (shuttlebus).

Onbeperkte mogelijkheden

Zelfs het idee van Rembrandt om plantjes te laten groeien op een technologische innovatie, blijkt zo gek nog niet: het plan is om de stad uiteindelijk helemaal te laten opgaan in zijn natuurlijke omgeving. Inheemse vegetatie speelt daarbij een belangrijke rol.

“Planten en bomen zijn heel belangrijk”, weet Rembrandt. “Als zij blijven leven, dan blijven wij ook leven.” Toyota maakt dankbaar gebruik van deze wijsheid: het bedrijf omarmt het denken in onbeperkte mogelijkheden dat zo typerend is voor kinderen.

OVER TOYOTA

Toyota introduceerde in 1997 al de eerste hybride elektrische auto (de Prius), waarmee het bedrijf zichzelf op de kaart zette als leider op het gebied van elektrificatie. In 2015 kwam de eerste Mirai, die helemaal op waterstof rijdt. Dankzij innovaties op het gebied van hybride-, plug-in hybride, waterstof- en batterij-elektrisch is duurzaam rijden vandaag de dag voor iedereen toegankelijk.