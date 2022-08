Kleur in je interieur: de do’s en dont’s

“Ik ben al van kleins af aan gepassioneerd over alles op het gebied van wonen en interieur, maar vooral over kleur. Die passie is altijd gebleven”, vertelt Sandra van de blog FINNTAGE. Je vindt in winkels van woonspecialist Piet Klerkx door haar gestylde hoekjes, die ze helemaal inricht volgens de laatste trends. “Kleur in je interieur is alles, mits je dit in de juiste balans toepast.”

Wat precies die juiste balans is, verschilt, zegt Sandra. “Soms zie je interieurs waarvan je meteen een wow-gevoel krijgt. Het klopt gewoon, al kun je niet precies benoemen waarom. Dát is de juiste balans! En kleur speelt hierin een belangrijke rol. Het helpt om een geheel van de ruimte te maken.”

Tip 1

Kies een aantal kleuren uit voor je interieur en blijf binnen dit palet. Dat geldt voor de kleuren op je muur en van je meubels en accessoires. Combineer en mix erop los. Het zijn vaak de details die het verschil maken!

Tip 2

Je kunt de plank misslaan met te veel dezelfde kleuren, want dat zorgt voor een overkill. Net als te veel verschillende kleuren in één ruimte. Ook hier gaat het dus weer om het zoeken naar de juiste balans.

Tip 3

Pak als uitgangspunt nooit de kleur van je muren. Verf is er in zoveel kleuren, dus een kleur kan zo weer worden aangepast. Zelf verf ik mijn muren minstens twee keer per jaar om een andere sfeer te creëren. Aan het einde van de winter heb ik heel erg behoefte aan een lentevibe in huis. Dat is makkelijk toe te passen met een nieuw kleurtje op de muur en bijpassende aankleding. Zo verfde ik in het voorjaar de muur in de eethoek van (winters) diepblauw naar fris oranje.

Een laatste tip van Sandra: “Creëer vooral jouw thuis, met de kleuren waarbij jij je fijn voelt. Door in je interieur te spelen met je favoriete kleuren kun je je huis een persoonlijke touch geven.”

Geïnspireerd geraakt en nu benieuwd welke meubels en accessoires goed passen in jouw huis? Piet Klerkx heeft wooninspiratie voor elke woonstijl en budget. Bij de grootste woonbeleving van Nederland vind je meer dan 50.000 producten van 150 merken. Check hier welke winkel bij jou in de buurt is.