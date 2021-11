Rol van finance professional verandert: neem de lead

Het vak van de financial verandert in snel tempo door technologische ontwikkelingen. De operationele taken worden meer en meer geautomatiseerd. Hierdoor ontstaat ruimte om van meerwaarde te zijn als adviseur, of bijvoorbeeld bij de doorontwikkeling van data-analyse en procesverbetering. Hier liggen kansen, maar de situatie kan ook als bedreigend worden ervaren.

Keuze voor de toekomst

Welke richting kies jij in de Finance transformatie? Welke stap ga je zetten? Het zijn vragen die veel financials lastig vinden om te beantwoorden, zo blijkt uit onderzoek door marktonderzoeksbureau MWM2 in opdracht van Yacht. Tegelijkertijd is er ook een positieve boodschap: de toekomst als financial biedt prachtige nieuwe kansen.

Het is belangrijk dat de financial zich hiervan bewust is. Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talent Management van Nyenrode Business University, stelt dat je als finance professional de keuze hebt uit twee richtingen. Je kunt je tot co-driver ontwikkelen, een keuze in de breedte. Of je kiest ervoor om je te specialiseren, waarbij je de diepte in gaat en van een klein gedeelte steeds meer weet. Zij ziet veel professionals geen keuze maken. “Dat is geen winnende optie. Om relevant te blijven moet je kiezen!”

Wat daarbij helpt, is dicht bij je persoonlijke waarden te blijven. Te focussen op de dingen waar je energie van krijgt. Positieve emoties zorgen dat je wendbaar bent en de kansen en carrièrekeuzes pakt die op je pad komen.

Tijd voor analyses en gesprekken

De hoofdvraag van het MWM2-onderzoek luidde: hoe gaan finance professionals in Nederland om met de transformatie in hun vakgebied? Welke impact heeft dit volgens hen op hun huidige en toekomstige rol? De tijdsbesparing die door alle technologische verbeteringen wordt gecreëerd roept bij een groot deel van de huidige financials de angst op om hun baan te verliezen. De helft vindt het moeilijk om de benodigde stappen te zetten om zich door te ontwikkelen.

Misja Bouma, Business Development Manager Finance Yacht, is van mening dat de angst voor baanverlies niet nodig is. De veranderingen bieden juist veel kansen. Er is meer tijd en focus voor analyses en het voeren van gesprekken met interne en externe klanten. Bovendien kun je je meer richten op vooruitkijken. Werkgevers bieden finance professionals over het algemeen de tijd en ruimte voor vervolgstappen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Werken aan soft skills

Vakkennis is de basis voor de financial, maar het is niet langer het enige of belangrijkste dat telt. Organisaties hebben een aantal grote opgaven op hun bord. Denk aan de energietransitie, het klimaat, de grondstoffentransitie, de vergrijzing van het personeelsbestand of inclusiviteit op het werk. Dat vraagt om een visie en heldere doelstellingen, die weer worden vertaald in key performance indicatoren.

De grote maatschappelijke vraagstukken hebben altijd een financieel component. In de woorden van de beroepsorganisatie van accountants NBA: ‘klimaat is financieel’. Duurzaamheid is geen keuze, maar noodzaak. Het is onderdeel van de strategie. Daarbij draait het om twee zaken: risico en continuïteit. Om hun continuïteit te borgen, moeten organisaties een strategie formuleren. Dat kan alleen met heldere doelen en duidelijke rapportages.

Kortom: de financial speelt een belangrijke rol bij de communicatie van en het draagvlak voor de strategie en doelen binnen de organisatie. Daarbij zijn andere skills noodzakelijk. Lidewey van der Sluis noemt er drie: werken in teams, probleemoplossend handelen en het benutten van de diversiteit binnen de organisatie. De kunst om ieders kwaliteiten optimaal te benutten. Dat vraagt niet alleen om vakkennis, maar ook om sociale en communicatieve vaardigheden. Die kun je ontwikkelen. Yacht heeft 6 futureproof skills opgesteld, waaronder analytisch en kritisch denken en het vermogen om te veranderen.

Benieuwd naar jouw veranderende rol als financial?

Yacht helpt jou als financial met ambitie graag bij het sparren over je competenties en doelen.

Futurizing Finance

Met de whitepaper Futurizing Finance informeert Yacht je over de ontwikkelingen op het gebied van finance en reporting, zodat jij als financial futureproof blijft. In deze whitepaper lees je meer over de veranderende rol.

Sluit je aan bij de Futurizing Finance Community van Yacht om op de hoogte te blijven van de trends in finance en te sparren met experts uit de community. Het helpt je om stappen zetten in je verdere ontwikkeling als finance professional. Sluit je aan bij de community.