Het kerstdilemma: wat als niet iedereen vlees eet?

Anno 2021 zijn er allerlei stromingen: de een eet het liefst dagelijks vlees (carnivoor), de ander af en toe (flexitariër), weer een ander eet geen vlees en vis (vegetariër) en dan zijn er nog de mensen die helemaal plantaardig eten (vegan). Omdat de laatste drie groepen in de afgelopen jaren flink zijn gegroeid, levert dat dus juist een groot voordeel op: er zijn heel veel alternatieven voor vlees te vinden.

Eigentijdse twist

De supermarkten, ook een discounter als ALDI, liggen vol met smaakvolle en voordelige vleesvervangers. “Van vega kipstukjes tot vegan balletjes: het aanbod wordt steeds groter”, vertelt foodwriter Nancy van Batenburg van Culy.nl. “Je kunt er heel makkelijk lekkere gerechten mee maken voor het kerstdiner. Denk aan een vegetarische versie van de kerstklassieker Beef Wellington, met spinazie en champignons.”

Je zet zo’n gerecht prima als volwaardig alternatief voor vlees op tafel. Maar misschien wil je zelf, of iemand anders, wél graag een stuk vlees. “Maak dan een hoofdgerecht waarbij je vlees of vis makkelijk kunt vervangen door een vegetarische optie”, tipt Culy’s Nancy.

Het hoeft niet eens een voor de hand liggende vleesvervanger te zijn. “Een groot stuk groente kun je ook als vervanger van een stuk vlees of vis gebruiken. Gebakken paddenstoelen, gepofte bietjes of steaks van bloemkool bijvoorbeeld. Met een mooie saus, zoals een beurre blanc, eventueel met een scheutje sojasaus erdoor voor een eigentijdse twist.”

Feest voor iedereen

Het is sowieso helemaal van deze tijd om stoere dingen te doen met groenten, ook voor het kerstdiner. “Dus je kunt all the way gaan en voor iedereen een mooi vegetarisch menu vol smaakbommen maken. Geroosterde spitskool, hasselback pompoen of gemarineerde courgettes: het zijn allemaal gerechten met groenten in de hoofdrol. Vleeseters zullen het vlees niet missen. Maak er mooie boters bij - tomatenboter, sambalboter, basilicumboter - en gebruik die als smaakmakers voor de groenten. Of maak zelf kruidenolie. Leuk om te doen en boordevol smaak!”

Je kunt ook kiezen voor wat kleinere gerechten als je het spannend vindt om er een hele maaltijd van te maken, zegt Culy’s Nancy. “In veel restaurants is shared dining een populair concept. Dan zet je heel veel verschillende gerechten op tafel, dikwijls in de stijl van kookboekenschrijver Ottolenghi. Daarbij ligt de focus op groenten. Een kerstdiner dat bestaat uit een kleurrijke parade aan groentegerechten en bijgerechten is een feest voor iedereen.”

Instant kerst

Bij kerst denken veel mensen aan gourmetten, maar jaren stond dat gelijk aan een hele avond heel veel vleeshapjes eten. ‘Groen gourmetten’ kan ook prima ernaast - wel een apart gourmetstel gebruiken - of zelfs helemaal zonder vlees en vis. Tegenwoordig zijn er talloze opties van heerlijke vega gerechten te vinden. Bijvoorbeeld gebakken eitjes in pesto of pasteitjes met paddenstoelen, pecan en pompoen.

Vind je dit toch iets te veel werk of ga je liever voor een veilige optie? Kies dan voor kerst op z’n Italiaans, ofwel: een mooie pasta! “Denk bijvoorbeeld aan een verse gevulde pasta met een beurre noisette. Instant kerst!”

Heb jij inspiratie nodig voor het kerstdiner? Kijk voor heerlijke feestrecepten op Aldi.nl. Geweldige feestdagen hoeven niet duur te zijn!