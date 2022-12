Balans in je voeding (ook in december)

Als er een maand is waarin alles om eten draait, is het december wel. We verheugen ons op al die gezellige maaltijden met familie en vrienden, waarbij we lekker mogen uitpakken. Maar hoe zorg je nu voor een beetje balans in deze feestmaand én in de rest van het (nieuwe) jaar? We vragen het Rudolph van Veen, tv-kok en expert in de app Mijn Leefstijlcoach van AH.

Vertel, hoe zorg jij ervoor dat je gezond leeft?

“Voor mij gaat gezond leven om je lekker en vitaal voelen. Daarom ben ik op mijn vijftigste begonnen met sporten. Ik zag hoe het sporten ervoor zorgde dat mijn vrouw Simone steeds lekkerder in haar vel zat en daar was ik best jaloers op! Nu doe ik ook drie keer in de week aan crossfit. Verder zijn we thuis minder vlees gaan eten en meer groenten. En: minder zout, minder suiker, minder alcohol. Ik ben óók nog die man die het liefst elke dag taart eet hoor. Dat doe ik natuurlijk niet, maar ik trakteer mezelf nog altijd graag op iets lekkers. Bewuste genietmomentjes; het hoeft niet allemaal zo rigide.”

Heb je tips om een gezonde leefstijl vol te houden in een maand vol verleidingen?

“Je kunt al op kleine gebieden winst halen, bijvoorbeeld door volkoren pasta of rijst te kiezen. En door met boodschappenlijstjes te werken, zodat je niet steeds in de verleiding komt om meer mee te nemen dan nodig is. Feitelijk gezien gaat het maar om twee kerstdagen, oudjaarsavond en - als je Sinterklaas vierde - heb je pakjesavond al achter de rug. Vier dagen in een hele maand dus. Het punt is dat we vaak al vroeg beginnen met genieten van al het lekkers. Toch is het leuker en gezonder om het speciaal te houden. Als ik elke dag taart zou eten, voelt het ook niet feestelijk meer!”

Wat als het je niet helemaal lukt om maat te houden?

“Je vooral niet druk maken. We kunnen het wel aan hoor, een paar dagen heerlijk uitgebreid eten en wat meer snacks en snoep dan in een standaard maand. Als je bang bent dat het te gortig is geweest, kun je de dag nadat je zwaarder hebt getafeld een heerlijke salade nemen. Als je het grootste gedeelte van de week gezond eet, kun je jezelf tussendoor echt nog wel een keer iets lekkers gunnen. Je gelukkig voelen, is ook gezond.”

En hoe houd je het, in en na zo’n duurdere feestmaand, nog betaalbaar?

“Eten wat het seizoen biedt, is altijd slim. Nu zijn dat bijvoorbeeld pompoen en knolselderij: voordelige groenten waarmee je van alles kunt maken, bijvoorbeeld soep of stamppotjes. Diepvriesgroenten zijn ook verantwoorde en betaalbare keuzes. Doordat de groenten worden geoogst op het moment dat ze voorradig zijn en meteen worden ingevroren, zitten ze nog boordevol vitaminen.”

Heb je nog tips voor mensen die aan de slag willen met gezonde, lekkere en betaalbare maaltijden?

“Denk in realistische kleine stapjes, zoals één keer in de week extra groenten eten. Door die keuze val je misschien niet meteen af, maar je maakt er wel een nieuwe gewoonte van. Als je het volhoudt - misschien zelfs uitbreidt - heb je daar meer aan dan wanneer je afvalt en terugvalt in oude gewoonten. De app Mijn Leefstijlcoach staat vol leuke challenges, zoals hoe je een lekkere én betaalbare maaltijd maakt. Zo kun je zorgen voor positieve, smaakvolle én gezellige keukengewoonten!”

Huisarts Tamara de Weijer.

‘We tanken de verkeerde brandstof’

Tamara de Weijer, huisarts en auteur, is een van de experts in de app Mijn Leefstijlcoach van AH. “We snappen allemaal dat je geen diesel in een benzineauto moet gooien, maar zelf tanken we massaal de verkeerde brandstof. Niet gek, want ons lijf en brein zijn ingesteld op ‘pakken wat je pakken kunt’. Dus vinden de meesten van ons een hamburger met friet lekkerder dan gestoomde broccoli met zalm. Terwijl we heus weten wat gezonder is. Vooral als je moe of gestrest bent, neemt je oerbrein het over en maak je sneller verkeerde keuzes. In een maand waarin je van verwenmoment naar verwenmoment gaat, is het slim om de 80/20-regel te hanteren. Als je voor 80 procent gezond eet - vers, minder dierlijk en meer plantaardig - en je voor 20 procent te buiten gaat aan lekkers is er niks aan de hand. Wees wel mild voor jezelf. Lukt het in december niet, maak dan vast een plan voor januari om in kleine stapjes gezonder te gaan leven.”

