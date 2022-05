Grap met docent loopt voor Gijs gruwelijk uit de hand

Het begon als een grapje, maar voor Gijs had dit geintje grote gevolgen. Hij werd van school gestuurd. Zijn ouders, Luuk en Louisa, waren hier niet blij mee. Maar was de uit de hand gelopen grap zo heftig dat er definitieve verwijdering nodig was?

De 16-jarige havo-leerling Gijs kreeg een onvoldoende voor zijn laatste natuurkundetoets en baalde daar enorm van. Hij was vorig jaar al blijven zitten en dit mocht niet nogmaals gebeuren. Samen met andere leerlingen kreeg hij het idee om een geintje uit te halen met de docent. Ze bedachten het volgende plan: ze gingen bij de gemeente een aanvraag indienen om te demonstreren tegen de docent.

Demonstratie

Al gniffelend verstuurde Gijs de aanvraag via zijn mobiel aan de gemeente. Nooit had hij verwacht reactie te ontvangen, maar tot zijn grote verbazing pakte de gemeente de aanvraag serieus op. De aanvraag was zo absurd, de gemeente had toch wel door dat het niet de bedoeling was om daadwerkelijk te demonstreren?

Op het matje

Toen Gijs een aantal dagen later op school verscheen, kreeg hij te horen dat de directeur van de school lucht had gekregen van het verhaal. Gijs moest zich zo snel mogelijk melden bij de directeur en die confronteerde hem meteen met de aanvraag. Gijs had niet verwacht dat het allemaal zo uit de klauwen zou lopen en bood direct zijn excuses aan de directeur en aan de betreffende docent.

Geen excuus

De directeur wilde niks weten van zijn excuses en schorste Gijs nog op die dag. Na een aantal dagen niet naar school te zijn geweest werd Gijs definitief van school verwijderd. Volgens de directeur was het gedrag van Gijs onacceptabel. Het nieuws was door de school gegaan en had veel impact op de docenten. Daarom vond de directeur de verwijdering van school de enige rechtvaardige maatregel.

Te hoge straf

Luuk en Louisa waren totaal van de kaart toen ze hoorden dat Gijs van school was gestuurd. Ze namen contact op met mij. Ze zagen natuurlijk ook in dat de actie van hun zoon niet goed te praten valt, maar een schorsing alleen was ook op zijn plaats geweest toch? Het was duidelijk dat het hen erg aangreep, ik begreep heel goed dat de toekomst van hun zoon op het spel stond.

Ik ging voor ze aan de slag en maakte bezwaar tegen het besluit van de directeur. Dat deed ik bij het bestuur van de stichting waaronder de school viel. Ik bepleitte dat de actie van Gijs weliswaar niet viel goed te praten, maar dat verwijdering van school een te zware maatregel was. Gijs had bijvoorbeeld nooit een oproep geplaatst om mee te doen met de demonstratie op de sociale media.

Dwangsom

Dat bezwaar werd helaas ongegrond verklaard: het bestuur volgde de visie van de directeur. Daar lieten we het niet bij zitten. Ik startte een kort geding bij de rechter om Gijs zo snel mogelijk weer naar school te krijgen. Ik eiste dat hij binnen 24 uur na de uitspraak van de rechter weer werd toegelaten tot de school en dat de school een dwangsom moest betalen als ze zich daar niet aan hield.

Lesje geleerd

De rechter gaf ons gelijk. Gijs mocht per direct weer naar school. Luuk, Louisa en Gijs waren zeer opgelucht. Gijs had zijn lesje wel geleerd en stortte zich vol op het eerste proefwerk van natuurkunde. Die wilde hij echt niet verprutsen.

Sanne Depmann

Heb je een juridische zorg? Dan wil je snel een oplossing. Conflict met je leverancier of werknemer, een factuur die niet betaald wordt, een samenwerking die in duigen valt. Het kan je allemaal zomaar overkomen. Op die momenten, daar helpt DAS je bij. Je krijgt van ons juridische hulp met alle aandacht. Of je nu verzekerd bent of niet, wij helpen. Op das.nl vind je alvast meer informatie. DAS. Meesters in juridische hulp.

Meer juridische informatie? Bekijk deze link:

Juridische vraag