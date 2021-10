’Ik wil dat Ryan kan doen wat hij wil, ook als mij iets overkomt’

De oma en overgrootmoeder van Joyce werden niet oud, haar moeder overleed toen ze 52 jaar was. Nu Joyce 36 is, realiseert ze zich steeds meer hoe jong haar familieleden overleden. Ze staat er als bewust alleenstaande moeder ook echt moeder alleen voor. Het maakt dat ze het voor haar zoontje Ryan (4) extra goed wil regelen, mocht er met haar iets gebeuren.

De voogdij en uitvaartverzekering zijn geregeld en kortgeleden sloot ze een overlijdensrisicoverzekering (ORV) af. “Ik kende het wel, maar dacht dat het voor huizenkopers was. Toen ontdekte ik dat het ook kan als je huurt. Ik heb ‘m meteen voor dertig jaar afgesloten, zodat er - mocht ik in die periode overlijden - een geldbedrag vrijkomt.”

Geeft rust

Ze sloot de ORV ‘puur voor Ryan’ af. “Ik spaar voor hem sinds zijn geboorte, maar als ik vroegtijdig overlijd, kan hij dankzij de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering toch de dingen doen die hij wil. Studeren bijvoorbeeld, zijn rijbewijs halen, reizen of het geld later in zijn huis stoppen.”

Joyce weet door de sterfgevallen in haar familie hoe onvoorspelbaar het leven is. “Mijn moeder was ziek, maar overleed toch nog onverwacht. Ze wilde nooit over de dood praten. Haar uitvaartverzekering dekte de kosten van de crematie niet voldoende, dus we hebben geld bijgelegd. Met mijn vader en zussen praat ik wel open over de dood en regelen we de dingen nu goed voor het geval er iets gebeurt. Dat geeft mij rust.”

Dood is eng

“Ik ken genoeg mensen die alles voor zich uitschuiven”, vervolgt Joyce. “Ze vinden de dood iets engs waarover ze niet willen nadenken. Ik hoor zo vaak: dat komt nog wel. Maar soms is er ineens geen later meer.”

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

