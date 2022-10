Hotelmanager bezorgt Carla slapeloze nachten

Carla (35) is een alleenstaande moeder met twee kinderen en werkt fulltime als receptionist in een hotel. Het gezin heeft het niet breed, maar maakt er elke dag het beste van. Totdat Carla ineens onverwachts nieuws van haar manager krijgt

“Ik heb al getekend, maar ik heb zo’n spijt. Ik had geen keuze.” De wanhoop van Carla is voelbaar door de telefoon als ze me belt. Carla vertelt me dat ze haar baan als receptionist bij een hotel dreigt te verliezen omdat ze haar werkzaamheden niet naar behoren zou uitvoeren.

Onverwachts had haar hotelmanager voor haar neus gestaan met een vaststellingsovereenkomst (ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd) in zijn handen. Hij zei: “Tekenen voor vrijdag 18.00 uur, anders vervalt het aanbod.”

Bedenktijd

Carla was bang dat ze helemaal geen geld zou krijgen als ze niet direct zou tekenen. Maar nadat ze had gegoogled en er met vrienden over had gesproken, kreeg ze de indruk dat ze juist recht heeft op meer geld dan één maandsalaris. Inmiddels is ze bang dat ze het verkeerd heeft aangepakt en veel geld gaat mislopen. Geld dat ze nodig heeft voor haar forse vaste lasten en twee kinderen.

In paniek meldt ze zich bij mij. Gelukkig kan ik Carla meteen geruststellen. Na het tekenen van een vaststellingovereenkomst heb je namelijk altijd twee weken bedenktijd. In het geval van Carla zelfs drie weken, omdat haar werkgever haar niet op de bedenktermijn heeft gewezen.

Onjuiste informatie

Nadat Carla mij de overeenkomst heeft gemaild, bel ik direct haar werkgever met de mededeling dat Carla zich heeft bedacht en niet akkoord gaat met de vaststellingsovereenkomst. Niet alleen was de transitievergoeding die de werkgever bood veel lager dan de wettelijke transitievergoeding, ook had hij niet de juiste opzegtermijn gehanteerd, waardoor Carla ruim drie maandsalarissen zou mislopen.

Nieuwe baan

Na een brief van mij aan de werkgever is het, gelukkig voor Carla, snel geregeld. Ze krijgt een nieuwe – nu een juridisch juiste - vaststellingsovereenkomst met een betere vergoeding én de juiste opzegtermijn van drie maanden. Carla kan op deze manier in alle rust een nieuwe baan zoeken. Ze gaat voor een wat groter hotel met wat meer inhoudelijke uitdaging.

Twee weken later belt ze me op met goed nieuws. Ze heeft niet alleen een nieuwe baan gevonden, ze krijgt daar ook nog beter betaald. Zo zie je maar weer: als de ene deur sluit, gaat een andere open…

Christa Verploeg

