Zo betaal je nooit te veel voor wat je gewoon nodig hebt

Saai maar noodzakelijk

We kunnen ze wel met een gerust hart saaie producten noemen. Vreemd eigenlijk dat die dan toch zo’n grote rol spelen in ons leven. Want zonder stroom, televisie, internet en mobiele telefonie kunnen we écht niet meer. En waar we voor veel minder relevante producten veel geld over hebben, willen we het liefst zoveel mogelijk op deze essentiële zaken besparen en de maandlasten verlagen.

En dat kan heel simpel, zonder dat je tijd kwijt bent aan het vergelijken van prijzen en overstappen. Budget Thuis zorgt er namelijk voor dat je altijd een gunstig tarief betaalt voor alles wat je leven zo makkelijk en aangenaam maakt. En dat begint zo langzamerhand goed door te dringen tot de consument.

Zo worden inmiddels al ruim een miljoen mensen van groene stroom en gas voorzien door Budget Energie, een van de labels van Budget Thuis. Daarnaast is er Budget Alles-in-1 - wat voorziet in internet, televisie en vast bellen via het KPN-netwerk - en Budget Mobiel, met maandelijks opzegbare Sim Only abonnementen. En ook dit gaat via het netwerk van KPN. Al je energie en telecom onder één dak is wel zo handig en levert ook nog extra voordeel op. Wie deze producten combineert krijgt namelijk nog eens maandelijks een combikorting die aardig kan oplopen.

Jaloers

We zijn sneller geneigd om meer geld uit te geven aan ‘zichtbare’ producten. Hebzucht en jaloezie zijn van oudsher twee aspecten die in ons brein zijn verankerd. Veel keuzes worden dan ook, bewust en onbewust, op basis van deze twee emoties gemaakt. Onder meer veel marketeers spelen daar gretig op in. We willen iets hebben omdat een ander het ook heeft en we hebben liever dat anderen jaloers zijn op ons dan andersom.

Nou zijn stroom, internet en een mobiel abonnement natuurlijk geen zaken waarmee je makkelijk anderen de ogen uitsteekt. ‘Je moet echt eens komen kijken, wij hebben vet gave stroom’ is niet iets dat je snel tegen je vrienden zult zeggen.

Het enige dat we van dit soort producten willen, is dat ze er gewoon zijn. En wel zo goedkoop mogelijk. Maar dat laatste is júist waar mensen jaloers van worden! Let maar eens op het effect als je aan je buren vertelt dat jouw energie- of internetrekening veel lager is dan die van hen.

Met Budget Thuis maak je op heel eenvoudige wijze het verschil. Alles werkt gewoon. En op exact dezelfde manier als bij de mensen die daar veel meer geld voor betalen. De verwachting is dan ook dat dit soort budgetabonnementen de toekomst heeft.