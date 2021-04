Wordt horecaondernemer Bram genekt door het systeem?

Bram is zo trots als een pauw op zijn poffertjesrestaurant. Drie jaar geleden bouwde hij een dijkwoning aan de Vecht om tot een gezellig familierestaurant met een volledig ingerichte poffertjeskeuken. Net als bij veel andere horecaondernemers hakt de coronacrisis er hard in bij Bram. Hij is daarom gedwongen zijn personeel te laten gaan.

Dit lijkt goed geregeld, totdat serveerster Ilse stelt dat haar contract nog doorloopt en zij een hoge vergoeding eist. Ilse, een van de leukste serveersters, maakte altijd veel indruk op de gasten. Haar tijdelijke contract liep af in de tweede maand van de lockdown.

Pijn in het hart

Bram laat haar weten dat hij haar met pijn in het hart moet laten gaan. Ilse is teleurgesteld en laat lang niets van zich horen. Twee maanden na haar laatste officiële werkdag stuurt ze Bram een appje met de mededeling dat ze haar oude contract niet kan inzien in het online systeem van Bram.

Om haar van dienst te zijn, uploadt Bram het contract nogmaals, waarbij de oude versie wordt overschreven. Ilse kan die nu wel inzien en bedankt hem. Nog geen week later valt er een brief van Ilse op de mat bij Bram waarin ze stelt dat haar contract nog doorloopt.

Wat blijkt? Het contract verwijst naar de datum in het systeem en bij het overschrijven van het document lijkt nu de nieuwe datum van toepassing. Bram schiet in paniek… Hij kan toch niet een systeem de schuld van deze fout geven?

Gelijk halen zonder bewijs

Bram belt mij en al snel is het mij duidelijk dat vooral de oneerlijkheid van Ilse hem steekt. Hij wil zijn gelijk halen, maar kan niet bewijzen dat het oude document is overschreven.

Daarnaast heeft hij als horecaondernemer in deze coronatijd heel veel andere zorgen aan zijn hoofd. Ik stel Bram gerust en zeg dat ik dit voor hem ga oppakken. Zo kan hij zich richten op de online bestelservice voor de poffertjesbox die hij aan het opzetten is.

Poffertjesboxen inpakken

Ik schat in dat een gerechtelijke procedure al snel maanden gaat kosten. Omdat het bewijzen van het overschrijven van het document moeilijk kan zijn, kies ik een andere route.

Mijn voorstel aan Ilse is om haar nog één additionele maand aan loon te betalen. Daarnaast laat ik weten dat als zij besluit alsnog te procederen, Bram haar daadwerkelijk gaat oproepen om poffertjesboxen in te pakken. Blijkbaar wil Ilse niet weer bij Bram aan de slag, want ze accepteert het extra maandsalaris.

Bram is blij met de oplossing en hoopt, net als veel andere horecaondernemers, dat hij komende zomer weer een vol terras mag bedienen. Ik ga zeker even buurten dan.

Sean Witteveen

Jurist contractuele- en arbeidszaken bij DAS

Dit verhaal is echt gebeurd, maar de namen en kernmerken van de personages die in dit verhaal worden geportretteerd zijn fictief.