Thuiswerken of niet? Jij bepaalt zelf het antwoord

De voorstanders van thuiswerken prijzen vooral de tijdwinst die het oplevert vanwege het niet hoeven reizen, de vrijheid om zelf je tijd in te delen en het ontlopen van de zogenaamde gezelligheid op de werkvloer. Tegenstanders – en die zijn flink in de minderheid – geven juist aan collega’s te missen en zeggen thuis niet lekker te kunnen werken.

Nieuwe wet

Maar wat zegt de wet er eigenlijk over? Die is niet zo zwart-wit, ondanks dat de zogeheten Thuiswerkwet dit voorjaar is aangenomen door de Tweede Kamer. Die wet houdt in dat je werkgever jouw aanvraag om thuis te werken even serieus moet behandelen als andere verzoeken over arbeidsduur en werktijden die kunnen worden gedaan op grond van de wet Flexibel Werken. Kort gezegd; jouw baas mag niet zomaar jouw vraag naast zich neerleggen.

Je kunt natuurlijk het beste in goed overleg met je werkgever afspreken dat jullie flexibel omgaan met de locatie waarvandaan wordt gewerkt. Als het werk maar afkomt, is dan het motto. Vanzelfsprekend moeten jouw werkzaamheden wel geschikt zijn om thuis te blijven. Als kassamedewerker wordt dat natuurlijk verdraaid lastig.

Tien medewerkers

Doet je werkgever toch – in jouw ogen - onterecht moeilijk, dan kun je met de nieuwe Thuiswerkwet in de hand het wellicht wat harder spelen. Wel dien je daarvoor in een bedrijf te werken met tenminste tien medewerkers en een halfjaar in dienst te zijn. En je moet je verzoek om (regelmatig) thuis te werken schriftelijk indienen. Jouw werkgever heeft vervolgens een goede reden nodig om dat verzoek te weigeren. Dat kan zijn omdat het werk simpelweg niet op een andere plek gedaan kan worden, het problemen oplevert voor het rooster, of dat de plek waar je wilt werken niet geschikt/onveilig is.

Ben jij ervan overtuigd dat (deels) thuiswerken voor jou de ideale manier is om je werkende leven door te komen, maar zit je werk of werkgever je hierin dwars, dan nóg heb jij de touwtjes stevig in handen. De arbeidsmarkt is momenteel namelijk zo krap dat je best eens de stap kan wagen om het over een andere boeg te gooien. Werkgevers staan momenteel te springen om personeel en dat maakt dat jij als werknemer een goede uitgangspositie hebt als je een andere baan zoekt.

Een goed cv blijft belangrijk

Dat de krapte op de werkvloer momenteel fors is, wil overigens niet zeggen dat je niet goed voor de dag hoeft te komen bij sollicitaties. En die beginnen met een goed cv. Daarmee verhoog je de kans dat je op gesprek mag komen bij jouw gewenste werkgever met 65%.

