‘Veel talent blijft onbenut door focus op diploma’s’

Wat is jouw functie bij UWV?

“Het is een hele mond vol hoor: ik ben landelijk adviseur werkgeversdienstverlening ICT en uitzendbranche. Het komt erop neer dat ik in alle 35 regio’s van UWV in het land, bedrijven uit die sectoren help met vraagstukken rondom personeel. In goede en slechte tijden.”

Wat betreft zoeken naar personeel is het zeker een goede tijd voor werkgevers?

“Als je bedoelt dat ze nu makkelijk personeel kunnen vinden, dan is het inderdaad voor hen een goede tijd. Maar je merkt ook dat er onzekerheid is. Zullen we wel of niet iemand aannemen? En hoe doe ik dat dan op afstand? Het is anders dan tijdens een andere crisis, zoals bijvoorbeeld de bankencrisis. Niemand kan inschatten wanneer dit weer over is.”

Wat kun jij vanuit jouw functie betekenen voor werkzoekenden?

“In principe zit ik met werkgevers om de tafel. Maar vanuit die hoedanigheid kan ik wel mijn zegje doen en proberen op te komen voor werkzoekenden. Bovendien weet ik wat de vraag is vanuit werkgevers en daarmee kan ik werkzoekenden van dienst zijn. Ik ben als het ware de spil. Ik breng de juiste mensen met elkaar in contact.”

Je hoort vaak dat iemand wordt afgewezen door gebrek aan een diploma? Zit daar niet een probleem?

“Dat is een probleem met hoofdletter P. Er wordt te weinig gekeken naar wat iemand wél kan en met zich meebrengt. Er blijft op die manier heel veel talent onbenut, denk ik. Je kunt als werkgever ook denken dat die 30% die iemand mist wel is aan te leren. Maar in die 70% die -ie al bezit, zit misschien al zó veel waarde voor jouw bedrijf. Werkzoekenden belanden nu nog te snel op het verkeerde stapeltje. Veel werkgevers houden wat mij betreft te star vast aan een soort ideaalplaatje. In de ICT zijn veel vacatures, maar daar wordt vaak gezocht naar het schaap met de vijf, of zeg maar zeven, poten. In mijn ideale wereld zou er meer moeten worden gekeken naar wat een werkzoekenden allemaal wél kan, en de potentie die hij of zij in zich heeft om uiteindelijk een volwaardige kracht te worden.”

Aan de andere kant: staan werkzoekenden wel genoeg open voor andere uitdagingen? Zijn ze bereid zich te laten omscholen?

“We merken dat er vanuit werkzoekenden wel degelijk meer belangstelling is voor omscholing. Vanuit de werkgeverskant wordt daar nogal wisselend op gereageerd. In de ICT is dat natuurlijk ook lastig. Ik kan wel een cursus doen, maar dat maakt mij nog geen developer. Maar ik denk zeker dat werkzoekenden open moeten staan voor omscholing. Het zou eigenlijk tegenwoordig vrij normaal moeten zijn dat je meerdere loopbanen hebt. We moeten langer doorwerken, dus meerdere carrières is helemaal zo gek nog niet. Wat dat betreft staan mensen in de WW eigenlijk op een kruispunt . Ze kunnen kiezen welke kant ze eigenlijk op willen. Want hoe ontzettend naar het ook is om je baan te verliezen; het biedt ook kansen.”

Kansen? Is er dan nog wel aanbod van werk?

“Jazeker! Neem de ICT en de zorg, die sectoren bieden nu wel toekomstperspectief. Maar terugkomend op waar we het eerder over hadden: beide partijen moeten er wel voor open staan. Werkgevers moeten hun blik verruimen en niet halsstarrig vasthouden aan zoveel jaar ervaring en papiertjes. Andersom moeten werkzoekenden hun blik verruimen en bereid zijn andere wegen in te slaan. Dat is soms lastig als je net je baan kwijt bent. Dan is het even tijd voor bezinning. Maar je moet je je in sommige gevallen wel realiseren dat het lastig is om snel terug te keren in die sector waar je werkzaam was. Neem de reisbranche of de horeca. Gebruik die tijd van bezinning om te kijken welke kant je wél op kunt.”

Wat kan UWV voor werkzoekenden betekenen?

“UWV biedt heel veel mogelijkheden. We kunnen zorgen voor leer/werktrajecten, je kunt bij ons een competentietest doen om te ontdekken wat wel of niet iets voor je is, je kunt in gesprek gaan met adviseurs, je laten omscholen én we hebben werkgeversservicepunten. Iedere regio heeft er zo eentje. Daarmee brengen we werkgevers in contact met werkzoekenden.”

Wat zou jouw tip zijn aan iemand die nu werk zoekt?

“Oriënteer je op de mogelijkheden en ga in gesprek. In je netwerk en bij UWV. Zie UWV niet als iets negatiefs, want daar zitten mensen die jou willen en kunnen helpen. Vergaar zoveel mogelijk informatie en doe een competentietest, bijvoorbeeld op werk.nl. En onthoud: een carrièreswitch is oké!”

Het coronavirus zorgt ervoor dat de arbeidsmarkt er plotsklaps anders uitziet. Het aantal werkzoekenden neemt toe. UWV is belangrijker dan ooit. Deze instantie zorgt voor een tijdelijke uitkering bij baanverlies en helpt werkzoekenden een nieuwe baan te vinden. UWV helpt onder meer bij omscholing, het op orde brengen van het cv en geeft sollicitatie- en presentatietrainingen. In de serie Wat werkt voor jou portretteren we onder anderen werkzoekenden. We laten zien waar de kansen liggen en inspireren en motiveren werkzoekenden met echte verhalen. Wil je weten wat voor jou werkt? Ontdek hier wat UWV voor jou kan betekenen.