Slechte slaper? Zo verbeter je in vijf weken je nachtrust

Als je erover nadenkt, is het best bijzonder: je sluit ‘s avonds je ogen en als je ze weer opent, is het ineens uren later. Zonder dat je het merkt, gebeurt er heel veel, want je lichaam en geest herstellen van de dag. Slapen is dus voor iedereen hard nodig. Maar wat nu precies voldoende nachtrust is, verschilt per persoon. Over het algemeen kun je zeggen dat de meeste mensen zich uitgerust voelen na zo’n 7 tot 9 uur slaap.

E-mailserie over slapen

Helaas hebben we allemaal weleens een gebroken nacht, moeite met inslapen of worden we juist te vroeg wakker. Als je je nachtrust wilt verbeteren, is het belangrijk om te weten wat slaap precies met je doet, wat de juiste slaaprituelen zijn en wat voor jou de perfecte slaapomgeving is. Je ontdekt het door je in te schrijven voor de e-mailserie Beter Slapen van Zilveren Kruis, waarbij je vijf weken lang informatie en tips ontvangt.

Samen met de experts van Zilveren Kruis delen we hier alvast 6 gouden tips die je kunnen helpen om fysiek en mentaal genoeg rust te krijgen.

1 Creëer een ritme

Het klinkt misschien saai: op een vaste tijd gaan slapen en opstaan. Maar het werkt echt als je moeite hebt om goede nachten te maken. Je lichaam went er namelijk aan. Je komt sneller in de ruststand, waardoor je beter in slaap valt en je staat ook weer makkelijker op.

2 Kies de juiste slaaphouding

Volgens Slaap Performance Coach Floris Wouterson (Superslapen) is de beste slaaphouding op je zij, en dan specifiek je linkerzij. Zo kan je lijf het beste ontspannen en van deze houding profiteren je spijsvertering, hart en milt optimaal.

3 Gebruik de 4-7-8 methode

Dit eeuwenoude kalmeringsmiddel werkt als volgt: adem 4 seconden heel rustig in door je neus, houd daarna 7 seconden je adem vast en adem vervolgens 8 seconden lang heel rustig uit door je mond.

4 Zorg voor een veilig gevoel

Een slaaptunnel (een soort slaapzak die je over het matras heentrekt) of een zwaartedeken zorgen voor extra druk op het lichaam, wat veilig en geborgen voelt. Kies je voor de deken? Let erop dat je het juiste gewicht kiest, want dat is niet voor iedereen hetzelfde.

5 Piekeren? Sta op

Werken de tips nog nog niet en lig je te piekeren? Blijf niet liggen, maar ga uit bed. Loop rond, drink wat of lees even en probeer het dan nog eens.

6 Doe overdag een (kleine) powernap

Ben je overdag moe? Doe dan een powernap. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat dit je echt alerter en creatiever maakt. Houd het bij minimaal 10 en maximaal 30 minuten, dat schijnt het meest effectief te zijn.