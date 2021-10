Straat in Meppel ontwaakt met 1 miljoen euro: ‘We zijn stomverbaasd’

Tijdens miljoenennacht wordt elke week tot het eind van het jaar een postcode winnend wakker met € 1 miljoen. Deze week viel de prijs op postcode 7943 EC in Meppel. In totaal speelden daar negen deelnemers mee, die met elkaar het winnende bedrag verdelen. Domien en Marianne spelen met twee loten mee, wat betekent dat zij een bedrag van 181.818 euro hebben gewonnen.

Nooit verwacht

“We zijn stomverbaasd dat we hebben gewonnen,” vertelt Domien. “Maar we zeiden direct tegen elkaar: hier gaan we samen van genieten. We hebben een eigen bedrijfje en altijd hard gewerkt, dus dat mag wel, vinden we.”

Zakelijk was het de laatste jaren niet altijd makkelijk en het kantoor aan huis heeft waterschade: genoeg praktische zaken dus waar het geld aan kan worden besteed. En dat samen genieten, dan? “We hebben een tweedehands campertje, maar aangezien ik bijna 2 meter lang ben, is die net een paar centimeter te kort,” lacht Domien. “Dus een nieuwe camper zou wel heel leuk zijn. We zien het wel, eerst maar eens alles laten bezinken. Ik had weleens een fiets gewonnen, maar zo’n geldbedrag verwacht je echt niet. Je denkt: dat gebeurt bij een ander, niet bij ons. Bizar!”

Buffer is welkom

Denk nu niet dat ze het geld over de balk gaan smijten, want een financiële buffer blijkt ook erg welkom. Domien: “We hebben drie kinderen, die allemaal op zichzelf wonen, en een kleinzoon. Alles wordt duurder, dus ook zij merken dat ze het financieel wat krapper hebben. Voor ons zijn zij dus een goed doel, het is fijn als we hen kunnen bijstaan. Zelf werken we al 15 jaar als zelfstandig ondernemers, dus we hebben weinig pensioen opgebouwd. Zo’n bedrag op je rekening hebben staan, scheelt dan enorm.”

Mis het niet: 56,7 miljoen euro

De Postcode Loterij heeft deze laatste maanden van het jaar élke week Miljoenennacht. Dat betekent dat er iedere week 1 miljoen euro op een winnende postcode valt. Daarmee is de koers ingezet naar 1 januari 2022: het moment dat ergens in Nederland de hoogste PostcodeKanjer ooit valt van 56,7 miljoen euro. De uitreiking wordt wekelijks uitgezonden bij the Masked Singer op RTL 4.

