Herfstige hapjes: zo maak je gezondere borrelsnacks

Lekker je favoriete serie bingewatchen met een wijntje en een zak chips: het is verleidelijk, maar vaak hebben we na die zak chips toch een beetje spijt. Wil je het gezellig maken, maar net iets verantwoorder aanpakken, dan zijn er gelukkig genoeg lekkere en makkelijke borrelhapjes die je kunt maken en waarvan je geen spijt hoeft te krijgen. We delen onze top 3 van gouden tips.

Dag frituur, hallo Airfryer

Ook zo gek op knapperige bitterballen, verse frietjes en pikante vlammetjes? Snacks uit de frituur zijn vaak onweerstaanbaar en ze halen het helaas toch écht niet bij ovenfrietjes of -bitterballen. Nu bevatten de snacks van zichzelf natuurlijk de nodige calorieën, maar de grote ‘boosdoener’ is vooral het frituurvet waar de snacks in worden gebakken, dat veel (verzadigd) vet bevat. Gelukkig is er een perfect alternatief voor frituurfanaten: de Philips Premium Airfryer XXL. Een soort krachtige heteluchtoven waar je de snacks in hete lucht bereidt, zonder toegevoegd vet. Dat scheelt meteen in calorieën: verse frietjes uit de Philips Airfryer bevatten tot 90 procent minder vet dan frietjes die zijn gemaakt in een gewone Philips friteuse. En dat terwijl ze heerlijk smaken én lekker knapperig zijn! Ook fijn: je frietjes zijn veel sneller klaar dan wanneer ze uit de oven komen, want je hoeft de Airfryer niet voor te verwarmen. Bovendien heb je geen last meer van de geur van frituurvet en schuif je de losse onderdelen van de Airfryer na gebruik zó in de vaatwasser.

Van salami naar sardientjes

Grote veranderingen zijn lastig vol te houden. Hou je van lekkere hapjes en lang borrelen, maar wil je iets meer op je gezondheid letten, begin dan met kleine stapjes. Eetwissels, noemt het Voedingscentrum het: vervang ham eens door gegrilde groenten, vervang chips door ongezouten nootjes en vervang je gehaktbal eens door een eitje. Dat kun je ook heel makkelijk toepassen op borrelsnacks. Bij een herfstige borrelplank denk je al snel aan een goed glas rode wijn en een plankje voor lekkere vleeswaren, zoals ham en salami. Bewerkt vlees bevat echter veel zout en verzadigd vet. Vis, en dan met name vette vis, is een meer verantwoorde keuze en past ook heel erg goed bij een herfstige borrelplank. Denk aan toastjes met makreel of zalm: zo krijg je juist de goede, gezonde vetten binnen en vis is bovendien beter voor het klimaat. Nog een makkelijke switch: vervang wit stokbrood door bruin of – nog beter – volkoren stokbrood. Dat bevat meer vezels (en die zijn juist zo gezond!), je hebt sneller en langer een verzadigd gevoel én er wordt ook nog eens minder van de graankorrel verspild: ook weer beter voor het milieu. Herfstige tip: rooster het brood even kort in de broodrooster of oven.

Worstenbroodjes en knakworstmummies voor Halloween

De gouden tip voor een onbezorgde avond: maak van tevoren kant-en-klare borrelplanken met zelfgemaakte snacks. Ook hier kan de Philips Airfryer verrassend goed van pas komen, want de mogelijkheden zijn eindeloos: je kunt er niet alleen mee frituren, maar ook grillen, bakken en roosteren! Je steelt gegarandeerd de show met lekkere Brabantse worstenbroodjes. Nadat je het deeg hebt laten rijzen, kruid je het gehakt met kruiden, knoflook, sambal, eitjes, boekweitmeel en parmezaan. Als je er bolletjes van hebt gemaakt kun je de worstenbroodjes heel eenvoudig in een kwartiertje in de Airfryer afbakken. Of maak lekkere Halloween-hapjes, zoals stroopwafelspookjes of knakworstmummies. Je snijdt bladerdeeg in dunne reepjes die je om de knakworst wikkelt, bakt ze in 13 minuten op 160 graden af en spuit twee puntjes mosterd op de worstjes als oogjes. Klaar is kees, bon appetit!