Baby onder puin gevonden na bomaanslag: ’Ze leeft nog’

Het is bijna niet voor te stellen, maar van alle kinderen die vorig jaar naar Europa vluchtten, vluchtte maar liefst driekwart zonder ouders of verzorgers. “Dat zijn meer dan 117.000 kinderen die extra kwetsbaar zijn voor geweld, uitbuiting en misbruik,” vertelt Tessa Terpstra van Save the Children, ’s werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie.

“Soms zijn de ouders omgekomen, maar soms sturen ouders hun kinderen in hun eentje de grens over. In de hoop op een beter leven, omdat dat hun laatste kans is. En soms raken ouders en kinderen elkaar kwijt na een aanslag of bombardement en weten ze niet van elkaar of ze nog in leven zijn.”

Huilende baby

Zo’n hartverscheurende situatie maakte Omar uit Idlib, Syrië, mee toen hij van zijn werk onderweg was naar huis en ooggetuige was van een bomaanslag. “Een helikoper dropte een vatbom op een gebouw. De explosie was enorm. Als omstanders haastten we ons direct naar de plek van de aanslag, op zoek naar overlevenden.”

Met grote haast – de helikopter kon immers terugkeren – probeerde Omar samen met omstanders urenlang met hun blote handen mensen uit het puin te halen. “Net toen we de hoop verloren dat we nog overlevenden zouden vinden, hoorden we een zwakke kreet. Alsof er een baby huilde. We bleven graven en vonden onder het puin uiteindelijk een pasgeboren meisje. ‘Ze leeft nog!’ riepen we.”

Het meisje, nog slechts een paar dagen oud, was alleen lichtgewond. Maar niemand wist wie ze was of waar haar familie was, als die nog leefde. Omar, die zelf een paar jaar daarvoor zelf zijn ouders, broers, zussen en familie verloor bij een aanslag, besloot samen met zijn vrouw Iman voorlopig voor haar te zorgen. “We noemden haar Ruba.”

Gezinshereniging

Save the Children zet alles op alles om kinderen weer te herenigen met hun ouders. “Een van de grootste gevaren voor de ontwikkeling van kinderen die met oorlog en geweld te maken krijgen, is de impact die deze ingrijpende gebeurtenissen hebben op hun mentale welzijn”, vertelt Terpstra. “Het is essentieel voor kinderen om bij hun ouders en familie te zijn, omdat zij hun grootste steun zijn. Gezinshereniging is dus van groot belang.”

In het geval van baby Ruba hielp Save the Children bij de zoektocht naar de ouders. Een partnerorganisatie ter plekke nam contact op met instanties en autoriteiten, plaatste berichten op social media en ondersteunde Omar met de pleegzorg voor Ruba met onder meer kleding, voedsel, luiers en speelgoed.

Ruba’s ouders zijn 3 jaar later nog altijd niet gevonden. Omar en Iman hebben Ruba inmiddels geadopteerd. Omar: “We houden van haar alsof ze ons eigen kind is en voeden haar net zo op als onze andere kinderen. Mochten we haar familie nooit vinden, dan heeft ze bij ons voor altijd een thuis.”

