Voorlopige aanslag ontvangen? Lees de 5 meestgestelde vragen én antwoorden

1. Wat is de voorlopige aanslag?

Met de voorlopige aanslag betaal of ontvang je inkomstenbelasting gedurende het lopende belastingjaar. Het gaat hierbij om een bedrag waarvan wordt verwacht dat je dat moet betalen of terugkrijgt. De voorlopige aanslag 2022 is gebaseerd op de meest recente gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn: een voorlopige of definitieve aanslag van voorgaande jaren, of wijzigingen die je zelf hebt doorgegeven. Zorg ervoor dat de gegevens op je voorlopige aanslag zoveel mogelijk overeenkomen met je werkelijke huidige situatie. Want met een actuele voorlopige aanslag voorkom je dat je na de definitieve aanslag veel belasting moet bijbetalen of gedurende het belastingjaar te veel belasting betaalt of terugkrijgt.

2. Wie ontvangen er een voorlopige aanslag?

Ongeveer 4 miljoen Nederlanders krijgen in december 2021 of januari 2022 hun voorlopige aanslag over 2022 van de Belastingdienst. Of jij die ook krijgt, hangt af van je situatie. Je krijgt bijvoorbeeld een voorlopige aanslag als je vorig jaar een voorlopige aanslag hebt ontvangen of aangevraagd. Of als je belastingaangifte over 2020 daar aanleiding toe geeft. Je kunt een voorlopige aanslag over 2022 ook zelf aanvragen via Mijn Belastingdienst.

3. Waarop zijn de bedragen op de voorlopige aanslag gebaseerd?

De voorlopige aanslag is een schatting op basis van de meest recente gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn. De Belastingdienst maakt een zo goed mogelijke schatting, maar kan natuurlijk niet alles weten over je persoonlijke en financiële situatie in 2022. Daarom is het belangrijk om de gegevens op de voorlopige aanslag altijd goed te controleren en te wijzigen als er iets in je situatie is veranderd of gedurende het jaar gaat veranderen.

4. Wat moet je doen als de gegevens of bedragen op je voorlopige aanslag 2022 niet kloppen?

Is de schatting van de Belastingdienst van jouw inkomen in 2022 niet juist? Of verandert je situatie in 2022? Dan kan dit gevolgen hebben voor je voorlopige aanslag. Controleer je voorlopige aanslag goed. Is de schatting te hoog of te laag? Probeer dan zelf een zo goed mogelijke inschatting te maken van je inkomen en situatie in 2022 en wijzig je voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst naar jouw actuele situatie. Als alles klopt, hoef je natuurlijk niets te doen.

5. Kun je de voorlopige aanslag ook wijzigen gedurende volgend jaar?

Ja, dat is zeker mogelijk. Veranderingen doen zich meestal gedurende het jaar voor. Misschien los je extra af op je hypotheek of verandert er iets in je persoonlijke situatie. Dat zijn juist de momenten om alert te zijn als je een voorlopige aanslag hebt. Controleer de gegevens goed en pas ze direct aan de veranderde situatie aan om je voorlopige aanslag actueel te houden. Ook dit kan via Mijn Belastingdienst op Belastingdienst.nl

Meer weten?

Voor meer informatie over de voorlopige aanslag kun je terecht op belastingdienst.nl/voorlopige aanslag.

In opdracht van de Rijksoverheid