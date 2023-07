Expert toont aan: van iets nieuws beginnen word je gelukkig

De een wil huisje-boompje-beestje en de ander heeft als ideaalbeeld een leven als vrijgezel in een Spaanse villa. Je kunt beginnen met schilderen omdat je je eigen kunst aan de muur wil hebben, of je gaat surfen omdat je spanning zoekt. Hoe je het leven ook voor je ziet, wat je ook wil bereiken; je zal altijd ergens moeten beginnen. En dat beginnen kan je uiteindelijk heel veel brengen. Maar daar gaat in je hoofd wel heel wat aan vooraf.

“Eerst creëer je de wereld die je wil in je hoofd. Dat is de interne presentatie”, vertelt Hein Heijen. Hij is gedrags- en beïnvloedingsexpert en weet alles over de werking van het menselijk brein. “Daarna ga je die interne presentatie vormgeven voor de buitenwereld: je gaat echt beginnen.”

Dopamine

Als we uiteindelijk besluiten om ergens aan te beginnen komt er dopamine in ons lichaam vrij. Dat kan ervoor zorgen dat jij je euforisch - helemaal super – voelt. “Dat komt doordat je op dat moment waarde en zingeving geeft aan je bestaan”, zegt Heijen.

Hein Heijen: “Doordat je ergens aan begint, is er de mogelijkheid dat je bereikt wat je wil.”

“Je gaat op weg naar die vrijheid, die losbandigheid, de spanning of juist dat veilige leven met je gezin. Je beseft dat wanneer je ergens aan begint, je kunt bereiken wat je wil”, zegt Heijen. “Dat kan iets groots zijn, maar ook iets kleins. Je kunt bijvoorbeeld gaan beginnen met beleggen om uiteindelijk wat meer geld over te houden. En misschien wel eerder kan stoppen met werken, of ooit die villa in Spanje te kunnen kopen. Je kunt ook beginnen met vissen omdat je meer rustmomenten in je leven wil. In beide gevallen word je er gelukkig van dat je ermee bent begonnen. Maar wat je ook gaat doen: eerst wordt er in je hoofd hard gewerkt voordat de beslissing is genomen.”

Er zijn namelijk talrijke zogeheten WMZ-woorden (Waarde, Motivatie en Zingeving). “Dat zijn redenen om ergens wel of niet aan te beginnen”, zegt Heijen. “Het bijzondere is dat je hoofd in 120 milliseconden die allemaal doorloopt voordat jij een beslissing neemt. We denken vaak dat we ‘zomaar’ iets doen. Maar er gaat in je hoofd zoveel aan vooraf; je beslist namelijk als eerste welke WMZ-woorden je wil bevredigen.”

Doel bereiken

Om te beginnen moet je uiteindelijk ook gaan uitvoeren, dat is het daadwerkelijk vormgeven van die interne presentatie. Ook daar zijn wetenschappelijke termen voor die we je zullen besparen, maar het komt erop neer dat je actie moet ondernemen. Zoiets als: Je hebt honger (behoefte), je gaat naar de supermarkt, kookt je eten en gaat kauwen en slikken (gedrag). Honger gestild en doel bereikt (bevrediging).

Dat bereiken – of bevredigen – van je doel is natuurlijk niet mogelijk als je nergens aan begint. En als je eenmaal de stap hebt genomen om iets daadwerkelijk te gaan doen, merk je dus dat je daar blij van wordt. Het is immers de eerste stap naar het gewenste eindpunt.

Beginnen is helemaal het einde

Als je ergens aan begint merk je dat het helemaal het einde is. Je voelt dat het je veel kan opleveren. En nu beginnen met iets waar je later profijt van kan hebben, kan heel eenvoudig zijn. Dat geldt ook voor beleggen. ING maakt het je makkelijk om daarmee te beginnen via ING Eenvoudig beleggen. Naast sparen vergroot je je kansen om je geld te laten groeien, zonder dat het je veel tijd of moeite hoeft te kosten. Je hoeft alleen maar te beginnen!

Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen.