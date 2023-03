5x waarom een gps-horloge voor je kind een goed idee is

Horloges met een gps-tracker werken in principe net als een mobiele telefoon, want je kunt er ook mee (video)bellen.Je kind kan zo op pad zonder jou en zonder telefoon, terwijl je als ouder via een app op je smartphone wel altijd kunt zien waar het uithangt. Handig, want:

Je geeft je kind meer vrijheid

‘Vroeger speelden we toch ook buiten zonder dat onze ouders precies wisten waar we waren?’ Het wordt regelmatig als tegenargument gegeven aan mensen die een gps-horloge voor hun kind overwegen. Onterecht, ziet One2track, de grootste aanbieder van gps-horloges voor kinderen in Nederland. “Ouders die zo’n horloge aanschaffen, geven hun kind juist meer ruimte om er zelfstandig op uit te gaan.” De toestellen verversen standaard de positie eenmaal per 10 minuten. Via de app kun je handmatig het horloge de opdracht geven om tussentijds de actuele positie te bepalen. Zo kun je je kind uit het zicht laten spelen, terwijl je dat normaal misschien (nog) niet aandurft.

Je kind wordt zelfverzekerder

Voor je kind is het fijn als hij of zij ook eens iets zonder papa of mama mag doen. Het voelt zich meteen een stukje groter en verantwoordelijker. Dat is goed voor het zelfvertrouwen.

Je kind is op tijd thuis

Natuurlijk geef je aan hoe laat je kind thuis moet zijn, maar je weet hoe dat gaat. Je zoon of dochter vergeet de tijd en speelt lekker verder. Nu kun je dus, zonder dat je kind een telefoon nodig heeft, gewoon even bellen en aangeven dat hij of zij naar huis moet komen. Tip: spreek vooraf wel een tijd af waarop je kind thuis moet zijn en geef 5 minuten van tevoren nog even een seintje. Hoe ouder ze worden, hoe beter ze het zelf in de gaten gaan houden.

Je kind went in een veilige omgeving aan nieuwe technologie

Via de Connect NEO en Connect Up van One2track kun je zelfs videobellen. Handig! Zeker als je kind is gevallen en je even wilt checken hoe groot de schade is. Of als je kind zelf even niet meer precies de weg naar huis weet. Je kunt ook andere familieleden, bijvoorbeeld opa en oma, toevoegen als videocontact. Dan kan je zoon of dochter de grootouders ook op de hoogte houden van de avonturen die hij of zij beleeft! En zo went-ie spelenderwijs en in een veilige omgeving aan nieuwe technologie.

Het is een leuke en leerzame gadget

Voor je kind zelf is het nog niet zo belangrijk dat jij als ouder kunt zien waar het is; die kijkt vooral naar of het wel leuk is wat er om die pols zit. En dat is het. De meeste gps-horloges hebben een stappenteller, waarmee beweging wordt gestimuleerd. En wat denk je van extra leuke features als een weerstation, stopwatch en rekenmachine?