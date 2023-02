6 tips om te besparen op je boodschappen

Bereid je bezoek voor

Simpel, maar misschien wel de belangrijkste tip. Check wat je nog in huis hebt, zodat je gerechten kunt bedenken met wat er nog is. Maak dan een lijstje. Als het lukt: plan maaltijden zo veel mogelijk vooruit, zodat je slim kunt inkopen.

Check de aanbiedingen

Kijk, als je toch met je lijstje bezig bent, gelijk naar de aanbiedingen. Wist je dat je op vrijdag al alle AH Bonus-aanbiedingen voor de volgende week online kunt zien? In de Albert Heijn-app kun je heel makkelijk je persoonlijke boodschappenlijstje maken, zodat je die altijd bij de hand hebt.

Gebruik de vriezer

In de vriezer kun je niet alleen je restjes of een zak diepvriesgroenten kwijt, maar het is ook dé manier om elke dag vers brood te eten. Vanaf nu zijn bij Albert Heijn alle hele Les Pains-broden in de aanbieding met een 2 + 1 gratis actie. Vries ze na aankoop meteen in en geniet op een later moment van je bammetjes.

Koop voordelig én verspil minder

Wil je besparen én minder verspillen? Haal dan eens een Overblijver bij Albert Heijn. Overblijvers zijn producten die aan het eind van de dag overblijven, uit het assortiment gaan of een naderende houdbaarheidsdatum hebben. Er zijn drie soorten: Verrassing, Vegetarisch en Bakkerij. Je betaalt voor Verrassing of Vegetarisch 4,95 euro (minimale waarde 14,95 euro) en voor Bakkerij 2,95 euro (minimale waarde 8,95). Bestellen kan op ah.nl/overblijvers.

Zet je koelkast lager

Een graadje minder maakt een wereld van verschil. Door je koelkast op 4 graden te zetten, hebben bacteriën minder kans. Je eten blijft dus langer goed, waardoor je minder hoeft weg te gooien. Ook verklein je hiermee de kans op voedselinfecties.

Profiteer van AH Premium

Hoe meer voordeel, hoe beter! Je sluit voor 12 euro per jaar AH Premium af en profiteert dan van allerlei voordelen. Zo krijg je 10 procent korting op het biologische assortiment, spaar je twee keer zo snel voor AH Miles, spaarzegels en Koopzegels, ontvang je extra Bonusbox-aanbiedingen en krijg je tot 50 procent korting op deals.