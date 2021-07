’s Ochtends verdien je het meest met zonnepanelen

Hoe rendabel zijn zonnepanelen?

Deze vraag is veruit het meest gesteld, onder meer door Willem Keymans, die het verwoordde als ‘wat is de terugverdientijd?’. Het antwoord is niet zo simpel te geven, maar er is wel iets over te zeggen.

Dat zonnepanelen rendabel zijn, is een feit. Je bespaart er energie en dus geld mee. Wat dat betreft kun je beter zonnepanelen kopen dan dat geld op een spaarrekening met lage rente zetten. Hoelang het duurt voordat je de kosten van de panelen hebt terugverdiend, hangt af van verschillende factoren. Hoeveel panelen heb je? Is je dak gunstig gelegen? Wat is de kwaliteit van de panelen?

Kies je voor een bekende en betrouwbare leverancier, dan kun je met een gerust hart achterover leunen. Die maakt de berekeningen voor je en legt de panelen op je dak.

Je begint vervolgens eigenlijk meteen al met maandelijks geld te besparen. Maar het duurt wel een paar jaar voordat de baten de kosten overwinnen. Nog een voordeel: de waarde van je woning zal zeer waarschijnlijk hoger worden. Overigens heeft Essent een heel handige en eenvoudige zonnepanelencheck waarmee jij als particulier direct ziet wat je kunt besparen met zonnepanelen, wat ze kosten voor jouw dak en wanneer je je investering eruit hebt.

Is er verschil tussen zonnepanelen?

Mevrouw De Graaf uit Zoetermeer wil weten of het nog uitmaakt welk soort zonnepanelen je koopt.

Ja, dat maakt wel degelijk uit. Er is heel veel verschil tussen de diverse zonnepanelen. Dat zit ‘m in de kwaliteit en het vermogen van de panelen. Dat vermogen wordt uitgedrukt in wattpiek. Hoe hoger het aantal wattpiek, hoe meer stroom je kunt opwekken. Een leverancier van goede panelen is er zeker van dat hij de juiste kwaliteit levert en biedt daarom garantie. Let daar dan ook goed op bij de aankoop van zonnepanelen. Zo geeft Essent maar liefst 25 jaar garantie. Bij zonnepanelen geldt wat bij veel aankopen eigenlijk wel het geval is: wie voor een dubbeltje op de eerste rij wil zitten, komt vaak bedrogen uit.

Welke daken zijn geschikt?

Er gaan nogal wat spookverhalen rond over daken en dakpannen die ongeschikt zouden zijn voor zonnepanelen. Zo mailde Pauline Prior met de opmerking dat zij van een bepaalde firma had gehoord dat dakpannen op een huis uit 1989 al niet geschikt zijn.

In Nederland is volgens onderzoekers van Deloitte bijna 900 vierkante kilometer dak geschikt voor zonnepanelen, terwijl daarvan nog geen 10% daadwerkelijk wordt benut. En al die ruimte bevindt zich echt niet alleen maar op daken van na 1989!

We zouden dus nog veel meer zonne-energie kunnen opwekken. Of een dak geschikt is, heeft weinig met de leeftijd van een dak te maken, maar alles met of er genoeg zon op schijnt.

Een dak op het zuiden met een hellingshoek van 35 graden of een plat dak, dat zijn ideale daken. Maar ook op andere daken valt genoeg zon te vangen. Wat dat betreft schijnt de zon vaak genoeg in Nederland. Of je dak geschikt is, ontdek je heel eenvoudig met de al eerdergenoemde zonnepanelencheck als je even je adresgegevens invult.

Kun je je eigen huishouden volledig voorzien van stroom met zonnepanelen?

Een goede vraag die Nico Schrijver via de mail stelt en die bij meer mensen zal leven.

Wie voldoende zonnepanelen plaatst, kan in ieder geval gedurende de zomermaanden zijn elektrische apparaten aan de praat houden met ‘eigen’ stroom. Je wekt dan zelfs te veel op. Die ‘overbodige’ stroom lever je terug aan de leverancier. Daar krijg je geld voor. Dat geld krijg je een keer per jaar, of maandelijks terug. Net wat je wil. Samen met de lagere kosten doordat je minder stroom hoeft te kopen, vormt dat een leuke besparing.

In de wintermaanden wek je logischerwijs minder zonne-energie op, omdat de dagen korter zijn en er dus per dag minder zonuren zijn. Die maanden zorgt de leverancier er weer voor dat jij toch gewoon stroom hebt. En daar betaal je een vergoeding voor. Over een heel jaar genomen, geef je met zonnepanelen veel minder geld uit aan je energierekening. Dat kan volgens een zonnepanelenexpert van EnergieWonen met een set van 12 panelen van 395 wattpiek, wat momenteel de standaard is, oplopen tot bijna 1000 euro.

Kan het ook té mooi weer zijn voor zonnepanelen?

Dit lijkt op het eerste oog een beetje een gekke vraag die Armand mailde, maar dat is het niet.

Misschien moeilijk voor te stellen, maar zonnepanelen kunnen eigenlijk niet zo goed tegen hitte. En als het 30 graden is, kan het op een dak zomaar eens dik boven de 60 graden worden. Ieder zonnepaneel zal bij een hogere buitentemperatuur dan 25 graden Celsius minder gaan presteren. Hoeveel minder hangt af van de kwaliteit van de panelen.

Ideaal weer voor een zonnepaneel is koel en zonnig. Dat heb je weleens in de winter. Maar omdat dat vrij zeldzaam is en omdat de dagen dan korter zijn, is de winter niet de beste periode om zonne-energie op te wekken.

Over het algemeen is zonnig weer tot en met 25 graden prima, hoewel zonnepanelen ook gewoon werken als het bewolkt is. Maart tot en met oktober zijn dan ook de goede maanden, waarbij eind april/begin mei er positief bovenuit steken. De temperatuur, het aantal uren zonlicht en de intensiteit van het daglicht vormen dan de beste combinatie. De opbrengsten bereiken dan de maximale opwekking per uur. Vooral de kille ochtenden zijn ideaal.

Hoe beter de zonnepanelen zijn en hoe hoger het vermogen is, hoe meer stroom je opwekt. Het is dus van belang om je goed te laten informeren als je de aanschaf van zonnepanelen overweegt. Over het algemeen geldt: wie voor goede zonnepanelen kiest bij een betrouwbare leverancier, doet gewoon een slimme investering.

Wie meer informatie wil over zonnepanelen kan terecht bij de experts van Essent. Zij kunnen alle informatie geven en komen ook bij je thuis langs om de situatie ter plekke te bekijken. Op de site van energieleverancier Essent is ook de zonnepanelencheck te vinden waarmee je binnen 1 minuut weet hoeveel zonnepanelen er passen op jouw dak, wat dat kost én wat het oplevert.