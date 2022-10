Erop of eronder: blijft Ajax in de Champions League?

Dat Ajax-Liverpool een spannende wordt, staat buiten kijf. Ajax verloor de uitwedstrijd tegen Liverpool met 2-1, nadat het lange tijd gelijkspel leek te worden. Hoewel Ajax afgelopen wedstrijd naast de winst greep, zou het tij vanavond zomaar kunnen keren. Op nationaal niveau doet Ajax het namelijk wel goed: de club staat momenteel op de eerste plek in de Eredivisie.

Kritiek op Liverpool

Waar Liverpool er in de Champions League tot nu toe redelijk goed voorstaat, gaat het ze in de Premier League minder goed af. Britse media noemen de nederlaag van afgelopen weekend tegen Nottingham Forest “het slechtste resultaat van dit seizoen”. Volgens de media maakte Liverpool een hoop fouten, werd er slecht verdedigd en zat er geen tempo in.

Zelf meespelen

De grote vraag is dus: weet Ajax Liverpool deze keer wel te verslaan? Er staat veel op het spel voor de spelers: als Ajax de wedstrijd vanavond wint, is er nog een kans dat de club in de Champions League blijft.

Je kunt bijvoorbeeld voorspellen hoeveel doelpunten er gescoord gaan worden en door wie. Het is dan relevant om in de cijfers van vorige wedstrijden te duiken. Ajax en Liverpool speelden in totaal zes keer tegen elkaar, waarvan tijdens de laatste twee wedstrijden telkens één doelpunt viel.

De spits

Als het om op de opstelling gaat, is het dit keer de vraag wie er als spits gekozen wordt. Mohammed Kudus was afgelopen wedstrijd verantwoordelijk voor de goal tegen Liverpool, maar hij zat tijdens de Eredivisie op de bank. Brian Brobbey zorgde tijdens deze wedstrijden voor de goals, dus het zou zomaar kunnen dat hij nu wordt ingezet tegen Liverpool.

Welkomstactie

Als je voor het eerst wil meespelen met TOTO, is de komende wedstrijd extra interessant. Er is nu een speciale welkomstactie voor nieuwe spelers: registreer je nu bij TOTO en zet 10 euro in op Ajax-Liverpool, dan ontvang je 50 euro aan gratis weddenschappen. Let op: je moet 24 jaar of ouder zijn om deze actie te kunnen gebruiken. Wie denk jij dat er gaat winnen? Zet in en speel mee!

