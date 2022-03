Zó zorg je voor een lagere energierekening

Bovendien laat de bespaarwijzer zien hoe verschillende kleine stapjes al kunnen leiden tot een positief resultaat. Hoe meer stappen je uiteindelijk kunt zetten, hoe groter het voordeel op de energierekening.

Verwarming lager

We hebben het allemaal al vaak gehoord: de verwarming moet je niet te hoog zetten. Maar wat levert dat nou eigenlijk echt op? Volgens Milieu Centraal betekent de verwarming een graad lager dan normaal een besparing van gemiddeld 120 euro per jaar. Als je gewoon in huis bezig bent, is 19 graden vaak al warm genoeg. Zet de thermostaat iedere keer dat er overdag niemand thuis is op 15 graden. Doe je dat 4 dagen per week, dan levert dat een besparing van gemiddeld 120 euro per jaar op. Als je ook ’s nachts je thermostaat op 15 graden zet, komt daar nog een jaarlijkse besparing van gemiddeld 125 euro bovenop. Een extra 25 euro winst kun je eenvoudig bereiken door een uur vóórdat je naar bed gaat de thermostaat al op 15 te zetten. En let op: heb je vloerverwarming? Zet de thermostaat dan ’s nachts op 17 of 18 graden, anders duurt het opwarmen te lang.

Deuren sluiten

Dat schiet dus echt op, een beetje alert zijn op je thermostaat. Het heeft nog meer effect als je consequent alle deuren in huis dichthoudt en alleen de kamers verwarmt waar je vaak bent. Daarmee bespaar je namelijk gemiddeld 310 euro per jaar. Zet je daarnaast nooit de verwarming in de slaapkamer aan, dan levert dat nog eens 100 euro extra op, zoals je kunt zien in deze bespaarwijzer.

Korter douchen

Gemiddeld douchen we 9 minuten per douchebeurt, 5 keer per week. Een gemiddeld huishouden dat altijd 5 minuten doucht in plaats van 9 minuten bespaart op jaarbasis meer dan 15.000 liter warm water en 60 m3 gas (samen 90 euro), zo berekende Milieu Centraal. Zonde toch om dit geld in je doucheputje te laten stromen?

Energiebesparende producten

Energiebesparende producten kopen is eenvoudig en kan altijd met korting. Ze leveren je een flinke besparing op. Zo geven halogeen- en ledlampen net zoveel licht – zo niet meer – en besparen enorm op de energierekening. En met een waterbesparende douchekop verbruik je 20% minder water én energie. Gebruik je een extra grote douchekop, een regendouche, dan is een waterbesparende douchekop zelfs 60 % zuiniger.

Woning isoleren

Inmiddels zitten we vrijwel ongemerkt al aan vele honderden euro’s besparing met toch vrij kleine stapjes. Een grotere stap om energie te besparen doe je met het toevoegen van isolatie aan je woning. Wie z’n huis voorziet van zowel spouwmuur- als vloer- en dakisolatie kan zomaar 1860 euro per jaar besparen*. Bij isoleren hangt de besparing natuurlijk in grote mate af van je type woning. Je kunt hier heel eenvoudig checken hoe dat voor jouw huis zit.

Zonnepanelen

Net als bij isolatie ben je wat de besparing met zonnepanelen betreft afhankelijk van verschillende factoren. Eén ding is echter zeker: besparen doe je! We gaan voor een berekening uit van de gemiddelde opbrengst per jaar van 10 panelen met totaal 3700 Wattpiek. Dat is nu vrij standaard. Met zo’n systeem kom je uit op een besparing van 470 euro per jaar**. En, niet onbelangrijk: je huis kan meer waard worden.

* Gemiddelde besparing bij isolatie die is gebaseerd op een hoekwoning, geen isolatie en enkel glas. Gerekend met een HR-ketel en gasprijs van 1 euro/m3 gas. De werkelijke besparingen hangen af van je stookgedrag. Bron: Milieu Centraal.

** Berekend over een periode van 25 jaar, een ligging van een dak dat op het zuiden ligt en een jaarlijks stroomverbruik dat groter is dan de stroom die jaarlijks wordt opgewekt. Door afbouw van de salderingsregeling valt de opbrengst elk jaar iets lager uit.

Besparen op energie met energiebesparende producten

Zoals je kunt zien kun je flink besparen op energie door gebruik te maken van energiebesparende producten. Bij Essent kun je deze - als Thuisvoordeelklant - met fijne kortingen aanschaffen. Voor nog geen 12 euro bespaar je bijvoorbeeld voortaan op het spoelwater in je toilet. En met een slimme energiemeter houd je je verbruik zo laag mogelijk. Verder zijn er onder meer waterbesparende douchekoppen, op afstand bedienbare stekkerdozen, (zonne)stroomopwekkers en slimme thermostaten te koop. Voor alles geldt: je hebt je geld er binnen afzienbare tijd uit, zeker omdat er kortingen gelden. Kijk hier voor alle producten en kortingen. Dan lees je ook hoe je als klant van Essent met Thuisvoordeel een bespaartegoed tot wel 100 euro per jaar kunt opbouwen.