Waarom je juist nu wel moet investeren in bitcoin

Stap laag in en hoog uit

Iedere ervaren belegger weet wat de meest gemaakte fout onder beginners is: die worden pas enthousiast over een aandeel als ze er veel positief nieuws over horen. Maar dan is de kans groot dat het aandeel al vrij prijzig is. Als het dan wat slechter gaat, raken ze in paniek en verkopen het aandeel. Ze kopen duur en verkopen goedkoop. Maar dat moet juist precies andersom! En dat geldt ook voor bitcoin. Toen de munt ongeveer 60.000 dollar waard was, stonden mensen ervoor in de rij. Maar wie wil investeren in bitcoin, moet dat juist nú doen. De prijs is zo’n beetje gehalveerd ten opzichte van die tijd. Een goed instapmoment dus.

De regelgeving

Er zijn steeds meer regels omtrent bitcoin en z’n digitale broers en zussen gekomen. Dat leek op korte termijn misschien niet zo fijn voor de koers, maar voor de langere termijn is dat naar verwachting juist wel goed. Wie een zuiver geweten heeft en investeert in bitcoin, wil natuurlijk juist dat alles goed gereguleerd is. En dus zal betere regelgeving twijfelaars over de streep trekken om te investeren. Ook de voorzitter van de International Banking Law and Finance aan de Universiteit van Edinburgh, professor Emilios Avgouleas, zegt dat strengere cryptoregulering de industrie op de lange termijn juist ten goede zal komen.

Grote spelers

Nogal wat grote bedrijven loeren op bitcoin. Onder meer MicroStrategy en PayPal zijn al overstag en hebben de digitale munt omarmd. Maar veel grote jongens, ook wel whales genoemd, zitten nog in de wachtkamer. Als die straks gaan investeren in bitcoin, zal de koers ongetwijfeld flink gaan stijgen. En zoals we al eerder aangaven, een hogere koers is een slecht instapmoment. Wie die grote spelers voor is, kan daar straks van profiteren.

Geld van de toekomst

Voor- en tegenstanders van bitcoin buitelen over elkaar heen of digitaal geld de rol van ‘echt’ geld kan overnemen. Feit is dat in meerdere landen bitcoin als wettig betaalmiddel geldt. Vooral de landen waar de inflatie hoog is, zijn geïnteresseerd in bitcoin. Mocht bitcoin inderdaad het geld van de toekomst worden, is het slim om hier alvast op voor te sorteren door nu te investeren.

Mining steeds groener

Veelgehoorde kritiek op bitcoin is dat het zogenoemde ‘minen’ van de munt - zeg maar het maken ervan met computers - veel energie vreet. Het was onder meer de reden dat Elon Musk, de rijkste man ter aarde, ineens minder enthousiast twitterde over bitcoin en de koers deed dalen. Hij gelooft echter wel in de crypto en bezit ook veel bitcoins, maar zou liever zien dat het minen op een groenere manier gebeurt. Daar wordt inmiddels hard aan gewerkt. Hoe duurzamer de energie is die wordt gebruikt voor het maken van bitcoin, hoe meer partijen staan te trappelen om in te stappen. En dus zal de koers omhooggaan.

Fear Of Missing Out

‘Had ik toen maar’…

Wil je niet later jezelf het verwijt maken dat je de boot hebt gemist, dan kun je beter nu investeren in bitcoin. De prijs is op dit moment nog relatief gunstig en als je geld hebt dat je momenteel niet nodig hebt, kan het een mooie kans zijn om straks rendement te behalen. Stel je voor dat je vrienden dat wel hebben gedaan en jij niet…

Wil jij op tijd zijn met een investering in bitcoin, dan kun je dat eigenlijk nu al gelijk doen door hier je gegevens in te vullen.